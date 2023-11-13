Киевляне призывают ограничить размер внешней рекламы в городе

Демонтаж внешней рекламы в Киеве. Фото: КГГА

В Киеве начался сбор подписей для петиции, направленной на ограничение размеров коммерческих вывесок и рекламных щитов. Автор петиции указывает, что это необходимо сделать, чтобы сохранить исторический облик городской инфраструктуры.

Соответствующая петиция зарегистрированная на официальном сайте КГГА.

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Авто петиции Андрей Копыльчук обращается к городским властям с призывом ввести нормы, регулирующие размеры наружной рекламы. Он утверждает, что крупные рекламные конструкции не только портят архитектурный вид зданий, но и представляют опасность для жителей.

Предложение включает в себя следующие критерии:

Рекламные площади не должны занимать более 5% от площади фасада здания.

Высота рекламных конструкций не должна превышать 1,5 метра.

Что известно про демонтаж внешней рекламы в Киеве

В этом году в Киеве планируется демонтировать около 25 тысяч незаконных рекламных устройств. Власти указывают на недостаточное осознание предпринимателями правил установки рекламных конструкций.

В октябре в некоторых районах города было демонтировано свыше 2,5 тысячи нарушающих стандарты вывесок.

Также власти Киева намерены ужесточить меры ответственности для бизнесменов, которые повторно нарушают правила размещения вывесок на фасадах зданий.

Напомним, что проведение выборов во время войны вызывает ряд вопросов о безопасности украинцев, привлечении всех граждан к процессу и законности в условиях военных действий. Именно поэтому появилась петиция с просьбой не проводить выборы во время военного положения, которая по состоянию на публикацию этой новости собрала уже 2982 подписи.