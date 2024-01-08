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Кияни жаліються на зачинені укриття під час повітряної тривоги

8 січня 2024 09:02
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Кияни жаліються на зачинені укриття під час повітряної тривоги
Люди йдуть в укриття під час тривоги. Фото: Нововолинська міська рада
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку в Україні була масштабна повітряна тривога. Росіяни випустили по різних містах ракети різного типу, але в Києві значна частина укриттів була зачинена.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко

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Зачинені укриття у Києві

Під час повітряної тривоги сьогодні зранку кияни висловили обурення щодо зачинених укриттів в столиці. 

  • Укриття в Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur
  • Укриття в Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur
  • Укриття в Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur
  • Укриття в Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur
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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко відреагував на ситуацію з бомбосховищами та наголосив, що всі скарги оперативно відпрацьовують спільно з відповідальними на місцях. 

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Як боротись із зачиненими укриттями

Раніше Тимур Ткаченко повідомив, що в Україні запрацював бот, в якому можна скаржитися на зачинені укриття.

Він розповів, що потрібно заповнити бот і протягом однієї хвилини йому в Телеграм приходить сповіщення, яке одразу беруть в роботу і відпрацьовують.

"Що важливо: всі скарги буду дивитись особисто. Також одразу це все буде перенаправлятись прямо до відповідальних на місцях", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти запустили по Україні ракети різного типу.

Також відомо, що загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу. 

Крім того, внаслідок ранкової атаки Запоріжжя сьогодні зранку постраждали дві людини. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони. 

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