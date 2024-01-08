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Киевляне жалуются на закрытые укрытия во время воздушной тревоги

8 января 2024 09:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Киевляне жалуются на закрытые укрытия во время воздушной тревоги
Люди идут в укрытие во время тревоги. Фото: Нововолынский городской совет
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня с утра в Украине была масштабная воздушная тревога. Россияне выпустили по разным городам ракеты разного типа, но в Киеве значительная часть укрытий была закрыта.

Об этом сообщил заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко.

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Закрытые укрытия в Киеве

Во время воздушной тревоги сегодня утром киевляне выразили возмущение закрытыми укрытиями в столице.

  • Укрытие в Киеве. Фото: t.me/tkachenkotymur
  • Укрытие в Киеве. Фото: t.me/tkachenkotymur
  • Укрытие в Киеве. Фото: t.me/tkachenkotymur
  • Укрытие в Киеве. Фото: t.me/tkachenkotymur
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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко отреагировал на ситуацию с бомбоубежищами и подчеркнул, что все жалобы оперативно отрабатывают совместно с ответственными на местах.

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Как бороться с закрытыми укрытиями

Ранее Тимур Ткаченко сообщил, что в Украине заработал бот, в котором можно жаловаться на закрытые укрытия.

Он рассказал, что нужно заполнить бот и в течение одной минуты ему в телеграмму приходит уведомление, которое сразу берут в работу и отрабатывают.

"Что важно: все жалобы буду смотреть лично. Также сразу это все будет перенаправляться прямо в ответственные на местах", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты запустили по Украине ракеты разного типа.

Также известно, что захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей.

Кроме того, в результате утренней атаки Запорожья сегодня утром пострадали два человека. Пока известно о попадании ракет в жилые районы.

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