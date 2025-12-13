Як вимкнення світла впливає на життя киян — опитування

Жінка з телефоном без світла. Фото: Новини.LIVE

У столиці запровадженні графіки вимкнення електроенергії. Світла немає в домівках по 12 годин і більше. Це суттєво впливає на життя жителів міста.

Кияни розповіли журналістам Новини.LIVE, як справляються з цим викликом.

Як на ваше життя впливає вимкнення світла?

Здебільшого містяни відповідають, що головне наявність води у домівках, а до вимкнень електроенергії вже звикли. Кияни стали більше часу проводити на роботі, адже більшість компаній та установ забезпечені генераторами.

"Приходиш додому і доводиться на дев'ятий поверх пішки бігти. Однак, вже всі наші люди звикли. Хотілось би, щоб світла було більше, але ж війна йде. Маємо, що маємо", — розповів Володимир.

Водночас працівники дистанційного формату скаржаться, що не встигають виконувати завдання і тому змушені виходити на додаткові зміни. Також потерпають від складнощів і родини з дітьми.

"Якість життя погіршилась. Все тримаємо під контролем. Те, що раніше ми робили на автоматі, зараз просто підлаштовуєш під графіки світла. Елементарно помити голову, приготувати вечерю і зібрати дитину в школу стає справжнім викликом", — поділилась переживаннями Олександра.

Киянка Олександра. Фото: Новини.LIVE

Попри всі незручності, кияни готові перетерпіти цей період. Вони розуміють, що країна бореться за незалежність, а енергетики роблять все можливе для повернення комфортного життя для українців.

"Ми всі в однакових умовах. Я не скажу, що мені якось тяжко. Я відчуваю себе більш-менш. Жити можна", — зізнався Нікіта.

Киянин Нікіта. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, росіяни нещадно атакують енергетику на Одещині. Вона залишається найважчим регіоном.

Також ми розповідали, в який умовах працюють енергетики та що допомогло пришвидшити ремонт об'єктів, розтрощених Росією.