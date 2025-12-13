Как отключение света влияет на жизнь киевлян — опрос

Женщина с телефоном без света. Фото: Новини.LIVE

В столице введены графики отключения электроэнергии. Света нет в домах по 12 часов и более. Это существенно влияет на жизнь жителей города.

Киевляне рассказали журналистам Новини.LIVE, как справляются с этим вызовом.

Реклама

Читайте также:

Как на вашу жизнь влияет отключение света?

В основном горожане отвечают, что главное наличие воды в домах, а к отключениям электроэнергии уже привыкли. Киевляне стали больше времени проводить на работе, ведь большинство компаний и учреждений обеспечены генераторами.

"Приходишь домой и приходится на девятый этаж пешком бежать. Однако, уже все наши люди привыкли. Хотелось бы, чтобы света было больше, но война идет. Имеем, что имеем", — рассказал Владимир.

В то же время работники дистанционного формата жалуются, что не успевают выполнять задачи и поэтому вынуждены выходить на дополнительные смены. Также страдают от сложностей и семьи с детьми.

"Качество жизни ухудшилось. Все держим под контролем. То, что раньше мы делали на автомате, сейчас просто подстраиваешь под графики света. Элементарно помыть голову, приготовить ужин и собрать ребенка в школу становится настоящим вызовом", — поделилась переживаниями Александра.

Киевлянка Александра. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все неудобства, киевляне готовы перетерпеть этот период. Они понимают, что страна борется за независимость, а энергетики делают все возможное для возвращения комфортной жизни.

"Мы все в одинаковых условиях. Я не скажу, что мне как-то тяжело. Я чувствую себя более-менее. Жить можно", — признался Никита.

Киевлянин Никита. Фото: Новини.LIVE

Напомним, россияне атакуют энергетику в Одессе и области. Она остается одним из самых тяжелых регионов.

Также мы рассказывали, в каких условиях работают энергетики и что помогло ускорить ремонт объектов, разбитых Россией.