Головна Київ Кияни зізналися, скільки витрачають на комунальні послуги

Кияни зізналися, скільки витрачають на комунальні послуги

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 06:42
Чи згодні кияни платити більше за комуналку у 2026 році — опитування
Платіжки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України попереджає про зростання тарифів на комунальні послуги у 2026 році. Зокрема, йдеться про світло та газ. 

Журналісти Новини.LIVE дізнались, чи готові кияни платити більше. 

Читайте також:

Який відсоток вашого доходу йде на оплату комуналки? 

Кияни переважно витрачають на оплату комунальних послуг від 20 до 40% з місячного доходу.

  • "Відсотків 20-25, і це я з тієї категорії українців, які мають стабільний заробіток".
  • "Десь п'ята частина, мабуть".
  • "Десь 50% від моєї пенсії".
  • "Відсотків 30".
  • "У мене зарплата 40 тисяч гривень. У мене на комуналку йде шоста чи сьома частина, але ще оренда житла є".
Кияни не готові до підвищення цін на комунальні послуги
Кияни витрачають третину доходу на комунальні послуги.  Фото: Новини.LIVE

Чи готові ви до підвищення тарифів?

Кияни майже одноголосно кажуть, що збільшення рахунків за комунальні послуги сильно вдарять по їхніх кишенях. 

  • "Ні, не готовий. Воно має бути все в пропорції. Якщо збільшуєте тарифи, то має збільшуватись і зарплата, і пенсія".
  • "Не здивуюсь, якщо це станеться. Тому що то ціни на продукти зростають, то комуналка, але ми готові".
  • "Більше — я не готовий. Якщо буде більше, то я платити не буду".
  • "Не готовий, не маю бажання, тому що я маю інші сфери, куди спрямовувати дохід. На здоров'я, на відпочинок, на навчання дитини".
Кияни про ціни на комунальні послуги
Кияни не будуть платити, якщо комунальні платежі збільшаться. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми розповідали, як саме можуть зрости тарифи на комунальні послуги в 2026 році. Також народний депутат Сергій Нагорняк розповів, які зміни в рахунках чекати найближчим часом.

комунальні послуги Київ опитування ціни війна в Україні
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
