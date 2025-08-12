Чи згодні кияни платити більше за комуналку у 2026 році — опитування

Платіжки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України попереджає про зростання тарифів на комунальні послуги у 2026 році. Зокрема, йдеться про світло та газ.

Журналісти Новини.LIVE дізнались, чи готові кияни платити більше.

Який відсоток вашого доходу йде на оплату комуналки?

Кияни переважно витрачають на оплату комунальних послуг від 20 до 40% з місячного доходу.

"Відсотків 20-25, і це я з тієї категорії українців, які мають стабільний заробіток".

"Десь п'ята частина, мабуть".

"Десь 50% від моєї пенсії".

"Відсотків 30".

"У мене зарплата 40 тисяч гривень. У мене на комуналку йде шоста чи сьома частина, але ще оренда житла є".

Кияни витрачають третину доходу на комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Чи готові ви до підвищення тарифів?

Кияни майже одноголосно кажуть, що збільшення рахунків за комунальні послуги сильно вдарять по їхніх кишенях.

"Ні, не готовий. Воно має бути все в пропорції. Якщо збільшуєте тарифи, то має збільшуватись і зарплата, і пенсія".

"Не здивуюсь, якщо це станеться. Тому що то ціни на продукти зростають, то комуналка, але ми готові".

"Більше — я не готовий. Якщо буде більше, то я платити не буду".

"Не готовий, не маю бажання, тому що я маю інші сфери, куди спрямовувати дохід. На здоров'я, на відпочинок, на навчання дитини".

Кияни не будуть платити, якщо комунальні платежі збільшаться. Фото: Новини.LIVE

