Согласны ли киевляне платить больше за коммуналку в 2026 году - опрос

Киевляне признались, сколько тратят на коммунальные услуги
Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 06:42
Платежки и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Национальный банк Украины предупреждает о росте тарифов на коммунальные услуги в 2026 году. В частности, речь идет о свете и газе.
Журналисты Новини.LIVE узнали, готовы ли киевляне платить больше.
Реклама
Читайте также:
Какой процент вашего дохода идет на оплату коммуналки?
Киевляне преимущественно тратят на оплату коммунальных услуг от 20 до 40% с месячного дохода.
Реклама
- "Процентов 20-25, и это я из той категории украинцев, которые имеют стабильный заработок".
- "Где-то пятая часть, наверное".
- "Где-то 50% от моей пенсии".
- "Процентов 30".
- "У меня зарплата 40 тысяч гривен. У меня на коммуналку уходит шестая или седьмая часть, но еще аренда жилья есть".
Готовы ли вы к повышению тарифов?
Киевляне почти единогласно говорят, что увеличение счетов за коммунальные услуги сильно ударят по их карманам.
- "Нет, не готов. Оно должно быть все в пропорции. Если увеличиваете тарифы, то должна увеличиваться и зарплата, и пенсия".
- "Не удивлюсь, если это произойдет. Потому что цены на продукты растут, то коммуналка, но мы готовы".
- "Больше — я не готов. Если будет больше, то я платить не буду".
- "Не готов, не имею желания, потому что я имею другие сферы, куда направлять доход. На здоровье, на отдых, на обучение ребенка".
Напомним, мы рассказывали, как именно могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в 2026 году. Также народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, какие изменения в счетах ждать в ближайшее время.
Реклама
Реклама
Читайте Новини.LIVE!