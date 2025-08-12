Согласны ли киевляне платить больше за коммуналку в 2026 году - опрос

Платежки и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины предупреждает о росте тарифов на коммунальные услуги в 2026 году. В частности, речь идет о свете и газе.

Журналисты Новини.LIVE узнали, готовы ли киевляне платить больше.

Какой процент вашего дохода идет на оплату коммуналки?

Киевляне преимущественно тратят на оплату коммунальных услуг от 20 до 40% с месячного дохода.

"Процентов 20-25, и это я из той категории украинцев, которые имеют стабильный заработок".

"Где-то пятая часть, наверное".

"Где-то 50% от моей пенсии".

"Процентов 30".

"У меня зарплата 40 тысяч гривен. У меня на коммуналку уходит шестая или седьмая часть, но еще аренда жилья есть".

Киевляне тратят треть дохода на коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Готовы ли вы к повышению тарифов?

Киевляне почти единогласно говорят, что увеличение счетов за коммунальные услуги сильно ударят по их карманам.

"Нет, не готов. Оно должно быть все в пропорции. Если увеличиваете тарифы, то должна увеличиваться и зарплата, и пенсия".

"Не удивлюсь, если это произойдет. Потому что цены на продукты растут, то коммуналка, но мы готовы".

"Больше — я не готов. Если будет больше, то я платить не буду".

"Не готов, не имею желания, потому что я имею другие сферы, куда направлять доход. На здоровье, на отдых, на обучение ребенка".

Киевляне не будут платить, если коммунальные платежи увеличатся. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы рассказывали, как именно могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в 2026 году. Также народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, какие изменения в счетах ждать в ближайшее время.