Главная Киев Киевляне признались, сколько тратят на коммунальные услуги

Киевляне признались, сколько тратят на коммунальные услуги

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 06:42
Согласны ли киевляне платить больше за коммуналку в 2026 году - опрос
Платежки и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины предупреждает о росте тарифов на коммунальные услуги в 2026 году. В частности, речь идет о свете и газе.

Журналисты Новини.LIVE узнали, готовы ли киевляне платить больше.

Читайте также:

Какой процент вашего дохода идет на оплату коммуналки?

Киевляне преимущественно тратят на оплату коммунальных услуг от 20 до 40% с месячного дохода.

  • "Процентов 20-25, и это я из той категории украинцев, которые имеют стабильный заработок".
  • "Где-то пятая часть, наверное".
  • "Где-то 50% от моей пенсии".
  • "Процентов 30".
  • "У меня зарплата 40 тысяч гривен. У меня на коммуналку уходит шестая или седьмая часть, но еще аренда жилья есть".
Кияни не готові до підвищення цін на комунальні послуги
Киевляне тратят треть дохода на коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Готовы ли вы к повышению тарифов?

Киевляне почти единогласно говорят, что увеличение счетов за коммунальные услуги сильно ударят по их карманам.

  • "Нет, не готов. Оно должно быть все в пропорции. Если увеличиваете тарифы, то должна увеличиваться и зарплата, и пенсия".
  • "Не удивлюсь, если это произойдет. Потому что цены на продукты растут, то коммуналка, но мы готовы".
  • "Больше — я не готов. Если будет больше, то я платить не буду".
  • "Не готов, не имею желания, потому что я имею другие сферы, куда направлять доход. На здоровье, на отдых, на обучение ребенка".
Кияни про ціни на комунальні послуги
Киевляне не будут платить, если коммунальные платежи увеличатся. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы рассказывали, как именно могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в 2026 году. Также народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, какие изменения в счетах ждать в ближайшее время.

Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
