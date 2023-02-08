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Кияни зможуть отримувати попередження про відключення світла по СМС: як підключити функцію

8 лютого 2023 20:11
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Кияни зможуть отримувати попередження про відключення світла по СМС
Наразі такою послугою можуть скористатися абоненти мобільного оператора lifecell
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Кияни зможуть дізнаватись про відключення електроенергії у своїй черзі за допомогою СМС-сповіщень. Послугу вже можна підключити.

Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії "Yasno" Сергій Коваленко.

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Деталі

За словами Коваленко, "Yasno" уклало договір з мобільним оператором "lifecell", і відтепер його користувачі мають доступ до нової послуги.

"Ми з колегами з lifecell запустили сервіс SMS-нагадувань про час імовірних стабілізаційних відключень. Ви отримаєте повідомлення від lifecell десь за 15 хвилин до того, як світло має бути відключене за графіком. Також сповіщення надійде, якщо будуть задіяні екстрені відключення", — повідомив Коваленко у Facebook.

Для того, щоб під'єднати послугу необхідно набрати *277#, потім активувати сервіс та вказати групу відключення.

Коваленко додав, що нововведення допоможе дізнаватись про відключення світла навіть у випадку відсутності доступу до Інтернету.

"Поки що послуга працює лише для Києва і лише для лайфу, але не виключаю, що до нас долучаться партнери та інші міста, де працює YASNO", — розповів він.

Нагадаємо, агентство США з міжнародного розвитку передало на потреби української енергетичної системи газотурбінну мобільну електростанцію. Потужність цієї станції 28 МВт.

Також ми писали, що Укренерго змінить графіки відключень світла в усіх областях таким чином, що кожен регіон у конкретний день матиме постійний доступ до електроенергії. Ліміти будуть змінені з 8 лютого. Також уже оприлюднено орієнтовний графік режимних вимірів по областях.

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