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Киевляне смогут получать предупреждение об отключении света по СМС: как подключить функцию

8 февраля 2023 20:11
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Киевляне смогут получать предупреждение об отключении света по СМС
Пока такой услугой могут воспользоваться абоненты мобильного оператора lifecell
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Киевляне смогут узнать об отключении электроэнергии в своей очереди с помощью СМС-уведомлений. Услугу уже можно подключить.

Об этом сообщил гендиректор компании-поставщика электроэнергии "Yasno" Сергей Коваленко.

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Подробности

По словам Коваленко, "Yasno" заключило договор с мобильным оператором "lifecell", и теперь его пользователи имеют доступ к новой услуге.

"Мы с коллегами из lifecell запустили сервис SMS-напоминаний о времени возможных стабилизационных отключений. Вы получите уведомление от lifecell где-то за 15 минут до того, как свет должен быть отключен по графику. Также уведомление поступит, если будут задействованы экстренные отключения", — сообщил Коваленко в Facebook.

Для того чтобы подключить услугу, необходимо набрать *277#, затем активировать сервис и указать группу отключения.

Коваленко добавил, что нововведение поможет узнать об отключении света даже в случае отсутствия доступа к Интернету.

"Пока услуга работает только для Киева и только для лайфа, но не исключаю, что к нам присоединятся партнеры и другие города, где работает YASNO", — рассказал он.

Напомним, агентство США по международному развитию передало на нужды украинской энергетической системы газотурбинную мобильную электростанцию. Мощность станции 28 МВт.

Также мы писали, что Укрэнерго изменит графики отключений света во всех областях таким образом, что каждый регион в конкретный день будет иметь постоянный доступ к электроэнергии. Лимиты будут изменены с 8 февраля. Также уже обнародован ориентировочный график режимных измерений по областям.

 

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