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Кияни зможуть відмовитися від паперових рахунків за ЖКП: як це зробити

5 липня 2023 17:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Кияни зможуть відмовитися від паперових рахунків за ЖКП: як це зробити
Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Із 10 липня кияни можуть відмовитись від паперових рахунків оплати житлово-комунальних послуг. Натомість буде доступна електронна версія на постійній основі.

Про це повідомляють у КМДА.

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Через численні звернення громадян щодо відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень Центру комунального сервісу розробив технічну можливість отримувати такі рахунки в електронному вигляді в особистому кабінеті споживача.

Електронні рахунки мають низку переваг:

  • швидше надходять до споживача в електронних сервісах: в особистому кабінеті споживача, в мобільному додатку "Комуналка" або на сайтах надавачів житлово-комунальних послуг та інших платформах;
  • на сайті ЦКС споживач може дистанційно замовити дублікат рахунку-повідомлення, що виглядає так само, як паперовий, та в разі необхідності зможе його роздрукувати;
  • оплатити рахунок за спожиті житлово-комунальні послуги в електронному вигляді можна онлайн будь-де та в будь-який час.

Відмовитись від паперових рахунків-повідомлень можливо за всіма адресами (об’єктами), якщо їх у споживача декілька.

Процедура відмови від паперового рахунку-повідомлення:

  • В особистому кабінеті споживача з 10 липня буде автоматично з’являтись спливаюче віконце з кнопками. Тут необхідно обрати адресу, за якою бажаєте відмовитись від паперового рахунку. Також від нього можна буде відмовитись на сторінці управління профілем.
  • Якщо споживач має декілька об’єктів і бажає відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на всіх об’єктах, треба натиснути кнопку "Відмовитись для всіх об’єктів".
  • Якщо споживач хоче відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на конкретному об’єкті, то потрібно натиснути кнопку "Перейти до налаштувань" та обрати об’єкт, на якому споживач не бажає отримувати паперові рахунки-повідомлення.
  • На електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.

Окрім того, споживачі можуть залишити заяву в районному сервісному центрі ЦКС. Контакти центрів за посиланням: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/.

Як оплатити ЖКП

Оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги можна буде, як і раніше, у банківських чи поштових касах. Для здійснення оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються житлово-комунальні послуги.

Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про те, що частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.

Додамо, в Україні родинам, які витрачають на житлово-комунальні послуги більше 15% доходу, надають державну допомогу у вигляді субсидій. Проте є ще низка критеріїв, окрім рівня матеріального статку, які впливають на таке право.

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