Киевляне смогут отказаться от бумажных счетов за ЖКУ: как это сделать

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С 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов оплаты жилищно-коммунальных услуг. Вместо этого будет доступна электронная версия на постоянной основе.

Об этом сообщают в КГГА.

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Изменения в оплате ЖКУ

Из-за многочисленных обращений граждан по поводу отказа от получения бумажных счетов-сообщений Центра коммунального сервиса разработал техническую возможность получать такие счета в электронном виде в личном кабинете потребителя.

Электронные счета обладают рядом преимуществ:

быстрее поступают к потребителю в электронных сервисах: в личном кабинете потребителя, в мобильном приложении "Коммуналка" или на сайтах поставщиков жилищно-коммунальных услуг и других платформах;

на сайте ЦКС потребитель может дистанционно заказать дубликат счета-сообщения, который выглядит так же, как бумажный, и в случае необходимости сможет его распечатать;

оплатить счет за потребленные жилищно-коммунальные услуги в электронном виде можно онлайн где угодно и в любое время.

Отказаться от бумажных счетов-сообщений можно по всем адресам (объектам), если их у потребителя несколько.

Процедура отказа от бумажного счета-сообщения:

В личном кабинете потребителя с 10 июля будет автоматически появляться всплывающее окошко с кнопками. Здесь необходимо выбрать адрес, по которому хотите отказаться от бумажного счета. Также от него можно будет отказаться на странице управления профилем.

Если потребитель имеет несколько объектов и хочет отказаться от бумажных счетов-сообщений на всех объектах, нужно нажать кнопку "Отказаться для всех объектов".

Если потребитель хочет отказаться от бумажных счетов-сообщений на конкретном объекте, нужно нажать кнопку "Перейти к настройкам" и выбрать объект, на котором потребитель не желает получать бумажные счета-сообщения.

На электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов-уведомлений.

Кроме того потребители могут оставить заявление в районном сервисном центре ЦКС. Контакты центров по ссылке: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/ .

Как оплатить ЖКУ

Оплачивать за потребленные жилищно-коммунальные услуги можно будет по-прежнему в банковских или почтовых кассах. Для оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются жилищно-коммунальные услуги.

Бумажные счета-сообщения и дальше будут поступать потребителям, которые не дали согласия на переход на электронные версии.

Напомним, ранее мы писали, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о том, что часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только более уязвимые категории населения.

Добавим, в Украине семьям, тратящим на жилищно-коммунальные услуги более 15% дохода, оказывают государственную помощь в виде субсидий. Однако есть еще ряд критериев, кроме уровня материального состояния, влияющих на такое право.