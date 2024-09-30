Осінь у Києві — фоторепортаж

Кияни на центральній вулиці міста. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Синоптики все частіше попереджають українців про наближення похолодання. Саме тому мешканці та гості Києва намагаються якомога ефективніше проводити останні теплі дні.

Кадри осінньої атмосфери у центрі Києва дивіться у фоторепортажу від Новини.LIVE.

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Попри щоденні справи, кияни зупиняються, щоб насолодитися красою осіннього пейзажу. Київські вулиці та сквери заповнені людьми, адже холодний вітер та сірі хмари починають нагадувати про наближення зими.

Центральна вулиця Києва з приходом осені. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жіночка тримає капелюх через сильний вітер. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кияни переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Чоловік насолоджується осінньою атмоферою центру Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жінки гуляють осіннім Києвом. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Люди вийшли на прогулянку в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Мешканці Києва йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Люди йдуть вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов 1 / 8

Нагадаємо, у Карпатах 30 вересня вже випав перший сніг. Крім того, синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.

Загалом упродовж наступного тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. На дощі варто очікувати у другій половині тижня.