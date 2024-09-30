Осень в Киеве — фоторепортаж

Киевляне на центральной улице города. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Синоптики все чаще предупреждают украинцев о приближении похолодания. Именно поэтому жители и гости Киева стараются как можно эффективнее проводить последние теплые дни.

Кадры осенней атмосферы в центре Киева смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Несмотря на повседневные дела, киевляне останавливаются, чтобы насладиться красотой осеннего пейзажа. Киевские улицы и скверы заполнены людьми, ведь холодный ветер и серые тучи начинают напоминать о приближении зимы.

Центральная улица Киева с наступлением осени. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Женщина держит шляпу через сильный ветер. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Киевляне переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Мужчина наслаждается осенней атмоферой центра Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Женщины гуляют по осеннему Киеву. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Люди вышли на прогулку по Киеву. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Киева идут по улице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Люди идут по улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов 1/8 ​ 8

Напомним, в Карпатах 30 сентября выпал первый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют на высокогорье минусовую температуру воздуха.

В течение следующей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дождей следует ожидать во второй половине недели.