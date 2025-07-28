Суд призначив умовний термін киянину, який хотів вкрасти товари в Епіцентрі

Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: ckp.in.ua

У Києві чоловік намагався винести з гіпермаркету "Епіцентр" рукавички, рівень лазерний та перфоратор. За це його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 15 січня 2025 року чоловік перебував у приміщенні торговельного центру "Епіцентр К", де навмисно підійшов до товарних полиць і вибрав для себе дві пари професійних рукавиць — марки "Lahti Pro" вартістю 407 грн та "Hardy" вартістю 430 грн. З обох товарів він зняв етикетки, після чого взяв лазерний рівень моделі "Н360/2хV360 Bosch GLL 3-80" (вартість — 9 886 грн) та перфоратор "DeWalt D25133R" (6 415 грн).

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Маючи намір винести ці речі без оплати, чоловік пройшов повз касову зону, забрав з камери схову свій портфель і попрямував до вбиральні. Там він провів певний час. Вже звідти він попрямував до виходу, однак був зупинений співробітниками охорони. Загальна вартість завданої шкоди ТОВ "Епіцентр-К" становить 17 139 гривень.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що на момент вчинення злочину переконався, що за ним ніхто не спостерігає, після чого викрав рукавички, лазерний рівень і перфоратор. Переклавши все це у власний портфель у вбиральні, намагався залишити приміщення магазину, але був викритий охороною. Вартість викраденого він підтвердив та не заперечує.

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Рішення суду

Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. За результатами розгляду справи суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Втім, керуючись статтею 75 КК України, суд звільнив обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Одесі солдат викрав телефон і гроші на пляжі у відпочивальника. За це його судили.

Також ми повідомляли, що а Одеській області 20-річний хлопець кілька тижнів обкрадав матір своєї дівчини. Загальна сума склала понад 200 тисяч гривень. Через це був суд.