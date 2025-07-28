Суд назначил условный срок киевлянину, который хотел украсть товары в Эпицентре

Суд принял решение. Иллюстративное фото: ckp.in.ua

В Киеве мужчина пытался вынести из гипермаркета "Эпицентр" перчатки, уровень лазерный и перфоратор. За это его судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 15 января 2025 года мужчина находился в помещении торгового центра "Эпицентр К", где намеренно подошел к товарным полкам и выбрал для себя две пары профессиональных перчаток — марки "Lahti Pro" стоимостью 407 грн и "Hardy" стоимостью 430 грн. С обоих товаров он снял этикетки, после чего взял лазерный уровень модели "Н360/2хV360 Bosch GLL 3-80" (стоимость — 9 886 грн) и перфоратор "DeWalt D25133R" (6 415 грн).

Намереваясь вынести эти вещи без оплаты, мужчина прошел мимо кассовой зоны, забрал из камеры хранения свой портфель и направился в уборную. Там он провел некоторое время. Уже оттуда он направился к выходу, однако был остановлен сотрудниками охраны. Общая стоимость причиненного ущерба ООО "Эпицентр-К" составляет 17 139 гривен.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что на момент совершения преступления убедился, что за ним никто не наблюдает, после чего похитил перчатки, лазерный уровень и перфоратор. Переложив все это в собственный портфель в уборной, пытался покинуть помещение магазина, но был разоблачен охраной. Стоимость похищенного он подтвердил и не отрицает.

Решение суда

Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. По результатам рассмотрения дела суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Впрочем, руководствуясь статьей 75 УК Украины, суд освободил обвиняемого от отбывания назначенного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 2 года.

Напомним, недавно мы писали, что в Одессе солдат похитил телефон и деньги на пляже у отдыхающего. За это его судили.

Также мы сообщали, что а Одесской области 20-летний парень несколько недель обворовывал мать своей девушки. Общая сумма составила более 200 тысяч гривен. Из-за этого был суд.