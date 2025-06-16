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Головна Київ Киянин не погодився з ВЛК і не прийшов до ТЦК — рішення суду

Киянин не погодився з ВЛК і не прийшов до ТЦК — рішення суду

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Дата публікації: 16 червня 2025 03:32
Дарницький суд Києва виніс вирок чоловіку, який ухилився від служби в ЗСУ
Суд Дарницького району Києва. Фото: dr.ki.court.gov.ua
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Києві в Дарницькому районі суд виніс вирок стосовно чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він не погодився з висновками ВЛК і не прийшов по повістці. 

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком суду, киянин пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби. З часом він отримав повістку про явку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).  

Попри це, чоловік ухилився від виконання обов'язків передбачених повісткою. На судовому засіданні він не визнав свою провину, пояснюючи своє рішення тим, що не погоджується з висновком ВЛК та бажав його оскаржити.

Представник ТЦК підтвердив, що чоловік був визнаний придатним до військової служби, але відмовився виконувати свій обов'язок захисту країни під час воєнного стану.

Рішення суду

Після ретельного розгляду матеріалів справи суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України.  В результаті він був засуджений до 3 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось про одесита, який хотів уникнути мобілізації, самостійно виготовив військові документи. Він намагався використати фальшивки на кордоні, але був викритий.

А на Львівщині судили двох мешканців регіону, які переправили за кордон 17 ухилянтів під виглядом представників музичних гуртів. За це їм призначили певне покарання.

Київ суд повістки ВЛК ТЦК та СП ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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