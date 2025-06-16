Дарницкий суд Киева вынес приговор мужчине, который уклонился от службы в ВСУ

Киевлянин не согласился с ВЛК и не пришел в ТЦК — решение суда
В Киеве в Дарницком районе суд вынес приговор в отношении мужчины, который уклонился от мобилизации. Он не согласился с выводами ВВК и не пришел по повестке.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно приговору суда, киевлянин прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к военной службе. Со временем он получил повестку о явке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Несмотря на это, мужчина уклонился от выполнения обязанностей, предусмотренных повесткой. На судебном заседании он не признал свою вину, объясняя свое решение тем, что не согласен с заключением ВВК и хотел его обжаловать.
Представитель ТЦК подтвердил, что мужчина был признан годным к военной службе, но отказался выполнять свой долг защиты страны во время военного положения.
Решение суда
После тщательного рассмотрения материалов дела суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины. В результате он был приговорен к 3 годам лишения свободы.
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