У Києві чоловік переправляв військовозобов'язаних до Молдови

Правоохоронці затримують киянина. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Правоохоронці затримали киянина, який організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Відомо, що чоловіка вже судять за "допомогу" у списанні з військової служби.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 14 травня, в Telegram.

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Отже, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який за 16 тисяч доларів США організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний пропонував військовозобов’язаним свої послуги щодо організації виїзду до Республіки Молдова поза межами пункту пропуску в Одеській області. При цьому ще за 2 тисячі доларів США "клієнта" могли безперешкодно довезти з Києва до Одещини.

Крім того, у разі необхідності чоловік також пропонував допомогу щодо визнання військовослужбовців ЗСУ непридатними для подальшого проходження служби. А також обіцяв залагодити наслідки самовільного залишення служби.

Для того, аби його не викрили, отримувати гроші за свої послуги чоловік відправляв кур’єра.

За скоєний злочин підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 454 тисячі гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років з конфіскацією майна.

Зауважимо, що раніше цього ж чоловіка вже затримували за аналогічні незаконні "послуги" військовозобов’язаним. Так, справа щодо нього за обвинуваченням в одержанні грошей за допомогу у списанні з військової служби у квітні 2025 року скерована до суду (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Скриншот повідомлення Київської міської прокуратури/Telegram

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