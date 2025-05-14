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Киевлянин незаконно переправлял мужчин в Молдову — детали дела

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Дата публикации 14 мая 2025 13:30
В Киеве мужчина переправлял военнообязанных в Молдову
Правоохранители задерживают киевлянина. Фото: Киевская городская прокуратура/Telegram

Правоохранители задержали киевлянина, который организовывал незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Известно, что мужчину уже судят за "помощь" в списании с военной службы.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 14 мая, в Telegram.

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Итак, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине, который за 16 тысяч долларов США организовывал незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый предлагал военнообязанным свои услуги по организации выезда в Республику Молдова за пределами пункта пропуска в Одесской области. При этом еще за 2 тысячи долларов США "клиента" могли беспрепятственно довезти из Киева в Одесскую область.

Кроме того, в случае необходимости мужчина также предлагал помощь в признании военнослужащих ВСУ непригодными для дальнейшего прохождения службы. А также обещал уладить последствия самовольного оставления службы.

Для того чтобы его не разоблачили, получать деньги за свои услуги мужчина отправлял курьера.

За совершенное преступление подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 454 тысячи гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

Заметим, что ранее этого же мужчину уже задерживали за аналогичные незаконные "услуги" военнообязанным. Так, дело в отношении него по обвинению в получении денег за помощь в списании с военной службы в апреле 2025 года направлено в суд (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Суд
Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры/Telegram

Ранее мы информировали, что в Луцке волонтер помогал военнообязанным выезжать за пределы Украины.

Также мы писали, что заместитель городского головы Лозовой Харьковской области не вернулся из командировки за границу.

Киев прокуратура наказание выезд за границу судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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