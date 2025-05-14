В Киеве мужчина переправлял военнообязанных в Молдову

Киевлянин незаконно переправлял мужчин в Молдову — детали дела
Правоохранители задержали киевлянина, который организовывал незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Известно, что мужчину уже судят за "помощь" в списании с военной службы.
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 14 мая, в Telegram.
Мужчина переправлял военнообязанных в Молдову — детали
Итак, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине, который за 16 тысяч долларов США организовывал незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый предлагал военнообязанным свои услуги по организации выезда в Республику Молдова за пределами пункта пропуска в Одесской области. При этом еще за 2 тысячи долларов США "клиента" могли беспрепятственно довезти из Киева в Одесскую область.
Кроме того, в случае необходимости мужчина также предлагал помощь в признании военнослужащих ВСУ непригодными для дальнейшего прохождения службы. А также обещал уладить последствия самовольного оставления службы.
Для того чтобы его не разоблачили, получать деньги за свои услуги мужчина отправлял курьера.
За совершенное преступление подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 454 тысячи гривен.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.
Заметим, что ранее этого же мужчину уже задерживали за аналогичные незаконные "услуги" военнообязанным. Так, дело в отношении него по обвинению в получении денег за помощь в списании с военной службы в апреле 2025 года направлено в суд (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
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