За незаконний продаж пального судили киянина — який вирок

Молоток судді та наручники. Фото: LexInform

У Київській області судили чоловіка за незаконний продаж пального. Він робив це без жодних документів та сертифікатів.

Про це повідомила пресслужба Територіального управління БЕБ у Київській області.

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Деталі справи

Мешканець Київщини налагодив продаж фальсифікованого пального на території області. Бензин та дизпаливо зберігали на одній з місцевих нафтобаз. Пальне продавали через мережу автозаправних станцій. АЗС не мали дозвільних документів та працювали без касових апаратів.

Діжки з пальним. Фото: Бюро економічної безпеки

Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили фальсифіковане дизельне пальне й бензин марки А-95. Також було вилучено фінансову й господарську документацію та інші записи.

Вирок суду

Вину фігуранта справи довели у повному обсязі. Суд виніс вирок чоловікові — штраф в розмірі 120 тисяч гривень. Також конфіскують та знищать незаконно виготовлені товари.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Львівщині судили чоловіка, який був п'яний за кермом автомобіля та вчинив ДТП. Через аварію загинув водій мотоцикла.

Також ми повідомляли, що у Вінницькій області судили чоловіка через неявку до ТЦК. Він отримав повістку, але не прийшов у вказаний час, пояснивши це тим, що мав відвезти зерно на елеватор.