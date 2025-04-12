За незаконную продажу горючего судили киевлянина — какой приговор

Молоток судьи и наручники. Фото: LexInform

В Киевской области судили мужчину за незаконную продажу горючего. Он делал это без всяких документов и сертификатов.

Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления БЭБ в Киевской области.

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Детали дела

Житель Киевщины наладил продажу фальсифицированного топлива на территории области. Бензин и дизтопливо хранили на одной из местных нефтебаз. Топливо продавали через сеть автозаправочных станций. АЗС не имели разрешительных документов и работали без кассовых аппаратов.

Бочки с горючим. Фото: Бюро экономической безопасности

Детективы БЭБ провели обыски и изъяли фальсифицированное дизельное топливо и бензин марки А-95. Также была изъята финансовая и хозяйственная документация и другие записи.

Приговор суда

Вину фигуранта дела доказали в полном объеме. Суд вынес приговор мужчине — штраф в размере 120 тысяч гривен. Также конфискуют и уничтожат незаконно изготовленные товары.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине судили мужчину, который был пьян за рулем автомобиля и совершил ДТП. Из-за аварии погиб водитель мотоцикла.

Также мы сообщали, что в Винницкой области судили мужчину из-за неявки в ТЦК. Он получил повестку, но не пришел в указанное время, объяснив это тем, что должен был отвезти зерно на элеватор.