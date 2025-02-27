У Подільському суді Києва засудили чоловіка за шахрайство з телефоном

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Києві судили 50-річного мешканця столиці, який обманом вкрав мобільний телефон перехожого. Чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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Інцидент стався 15 лютого 2025 року приблизно о 23:30 на вулиці Костянтинівській у Подільському районі столиці. Обвинувачений перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли помітив незнайомого чоловіка. Під час розмови він попросив у нього телефон нібито для здійснення термінового дзвінка, однак повернути пристрій не збирався.

Заволодівши телефоном, чоловік втік, а потерпілий, зрозумівши, що його ошукали, звернувся до правоохоронців. Вартість вкраденого мобільного телефону становить 3165 гривень 75 копійок.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку. Потерпілий також не заперечував проти такої процедури. Суд встановив, що підозрюваний раніше не судимий, має постійне місце проживання, однак офіційно не працює.

Враховуючи ці обставини, суд визнав чоловіка винним та призначив один рік обмеження волі, однак на підставі ст. 75 КК України звільнив його від реального відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

Крім того, суд зобов’язав обвинуваченого періодично з’являтися для реєстрації в органі пробації, повідомляти уповноважені органи про зміну місця проживання чи роботи. Обвинувачений має сплатити 320 гривень на користь держави за проведення судової експертизи. Мобільний телефон повернули законному власнику.

Нагадаємо, у Чернігові апеляційний суд вирішив віддати автомобіль засудженого на потреби ТЦК, а не повернути йому назад у власність.

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