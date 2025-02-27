В Подольском суде Киева осудили мужчину за мошенничество с телефоном

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Киеве судили 50-летнего жителя столицы, который обманом украл мобильный телефон прохожего. Мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.

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Инцидент произошел 15 февраля 2025 года примерно в 23:30 на улице Константиновской в Подольском районе столицы. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда заметил незнакомого мужчину. Во время разговора он попросил у него телефон якобы для осуществления срочного звонка, однако вернуть устройство не собирался.

Завладев телефоном, мужчина скрылся, а потерпевший, поняв, что его обманули, обратился к правоохранителям. Стоимость украденного мобильного телефона составила 3165 гривен 75 копеек.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке. Потерпевший также не возражал против такой процедуры. Суд установил, что подозреваемый ранее не судим, имеет постоянное место жительства, однако официально не работает.

Учитывая эти обстоятельства, суд признал мужчину виновным и назначил один год ограничения свободы, однако на основании ст. 75 УК Украины освободил его от реального отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Кроме того, суд обязал обвиняемого периодически появляться для регистрации в орган пробации, сообщать уполномоченные органы об изменении места жительства или работы. Обвиняемый должен уплатить 320 гривен в пользу государства за проведение судебной экспертизы. Мобильный телефон вернули законному владельцу.

Напомним, в Чернигове апелляционный суд решил отдать автомобиль осужденного на нужды ТЦК, а не вернуть ему обратно в собственность.

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