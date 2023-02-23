Киянин отримав підозру через психологічне насильство щодо цивільної дружини

Чоловік раніше притягувався до адміністративної відповідальності

Жителю міста Києва правоохоронці оголосили про підозру у тому, що він систематично вчиняв психологічне насильство відносно своєї співмешканки. Чоловік уже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Подробиці

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному киянину, який систематично вчиняв психологічне насильство відносно своєї співмешканки, з якою перебував в близьких відносинах (126-1 КК України).

За даними слідства, чоловік, проживаючи зі своєю цивільною дружиною в її квартирі, впродовж двох років систематично, приходячи додому в стані алкогольного сп’яніння ображав потерпілу, висловлювався в її бік нецензурною лайкою, принижував та психологічно тиснув.

У прокуратурі також зазначають, що у зв’язку з цим кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

"Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, зазначені дії з боку цивільного чоловіка завдали потерпілій психотравмуючі переживання, принижували її честь і гідність та погіршили якість її життя та соціальні відносини", — йдеться у повідомленні.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, як свідчать результати дослідження, проведеного науковцями, жінки, які стали жертвами домашнього насильства, утричі частіше накладають на себе руки. Ті ж, хто зазнають сексуального насильства, роблять це у сім разів частіше.