Киевлянин получил подозрение из-за психологического насилия в отношении гражданской жены

Мужчина ранее привлекался к административной ответственности

Жителю города Киева правоохранители объявили о подозрении в том, что он систематически совершал психологическое насилие в отношении своей сожительницы. Муж уже неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

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При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 43-летнему киевлянину, систематически совершавшему психологическое насилие в отношении своей сожительницы, с которой находился в близких отношениях (126-1 УК Украины).

По данным следствия, мужчина, проживая со своей гражданской женой в ее квартире, в течение двух лет систематически, приходя домой в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял потерпевшую, высказывался в ее сторону нецензурной бранью, унижал и психологически давил.

В прокуратуре также отмечают, что в связи с этим обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.

"Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, указанные действия со стороны гражданского мужчины нанесли потерпевшей психотравмирующие переживания, унижали ее честь и достоинство и ухудшили качество ее жизни и социальные отношения", — говорится в сообщении.

Следствие по уголовному производству продолжается.

Напомним, как свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными, женщины, ставшие жертвами домашнего насилия, втрое чаще совершают самоубийство. Те же, кто подвергается сексуальному насилию, делают это в семь раз чаще.