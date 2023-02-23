Киевлянин получил подозрение из-за психологического насилия в отношении гражданской жены
Жителю города Киева правоохранители объявили о подозрении в том, что он систематически совершал психологическое насилие в отношении своей сожительницы. Муж уже неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
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При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 43-летнему киевлянину, систематически совершавшему психологическое насилие в отношении своей сожительницы, с которой находился в близких отношениях (126-1 УК Украины).
По данным следствия, мужчина, проживая со своей гражданской женой в ее квартире, в течение двух лет систематически, приходя домой в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял потерпевшую, высказывался в ее сторону нецензурной бранью, унижал и психологически давил.
В прокуратуре также отмечают, что в связи с этим обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.
"Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, указанные действия со стороны гражданского мужчины нанесли потерпевшей психотравмирующие переживания, унижали ее честь и достоинство и ухудшили качество ее жизни и социальные отношения", — говорится в сообщении.
Следствие по уголовному производству продолжается.
Напомним, как свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными, женщины, ставшие жертвами домашнего насилия, втрое чаще совершают самоубийство. Те же, кто подвергается сексуальному насилию, делают это в семь раз чаще.