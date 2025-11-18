За 350 доларів киянин погодився підпалити релейну шафу Укрзалізниці — сяде на 15 років

Бійці спецпідрозділу СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

У Києві суд виніс вирок місцевому жителю, який підпалив релейну шафу на залізничній станції "Дарниця", виконуючи замовлення російських кураторів. Чоловіка визнали винним у диверсії.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Київської міської прокуратури.

Деталі справи

Слідство встановило, що 33-річний киянин, який раніше відбув термін за крадіжки, потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав "легкі заробітки" у тематичних Телеграм-каналах. Основною ціллю, яку йому замовили, були релейні шафи вздовж магістральних ліній "Укрзалізниці" в Києві.

Обвинувачений отримав повідомлення в Телеграм із пропозицією за 350 доларів знайти та підпалити релейну шафу Укрзалізниці. Для цього він поїхав на станцію "Дарниця", знайшов там релейну шафу, облив її розчином для розпалювання багаття та підпалив".

Пожежу чоловік знімав на камеру, щоб потім "прозвітувати" своєму кураторові.

Правоохоронці затримали його у листопаді минулого року, через кілька годин після скоєння підпалу. СБУ та прокуратура наразі працюють над встановленням осіб замовників диверсії, які знаходяться на території РФ.

Вирок суду

Суд визнав киянина винним за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначено покарання у вигляді 15 років ув'язнення із конфіскацією майна, а також відшкодування завданих збитків "Укрзалізниці" на суму майже 1 мільйон гривень.

