Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Киянин підпалював релейні шафи за 350 доларів — сяде надовго

Киянин підпалював релейні шафи за 350 доларів — сяде надовго

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 00:03
Оновлено: 21:12
За 350 доларів киянин погодився підпалити релейну шафу Укрзалізниці — сяде на 15 років
Бійці спецпідрозділу СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

У Києві суд виніс вирок місцевому жителю, який підпалив релейну шафу на залізничній станції "Дарниця", виконуючи замовлення російських кураторів. Чоловіка визнали винним у диверсії.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Київської міської прокуратури.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Слідство встановило, що 33-річний киянин, який раніше відбув термін за крадіжки, потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав "легкі заробітки" у тематичних Телеграм-каналах. Основною ціллю, яку йому замовили, були релейні шафи вздовж магістральних ліній "Укрзалізниці" в Києві.

Обвинувачений отримав повідомлення в Телеграм із пропозицією за 350 доларів знайти та підпалити релейну шафу Укрзалізниці. Для цього він поїхав на станцію "Дарниця", знайшов там релейну шафу, облив її розчином для розпалювання багаття та підпалив".
Пожежу чоловік знімав на камеру, щоб потім "прозвітувати" своєму кураторові.

Правоохоронці затримали його у листопаді минулого року, через кілька годин після скоєння підпалу. СБУ та прокуратура наразі працюють над встановленням осіб замовників диверсії, які знаходяться на території РФ.

Вирок суду

Суд визнав киянина винним за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначено покарання у вигляді 15 років ув'язнення із конфіскацією майна, а також відшкодування завданих збитків "Укрзалізниці" на суму майже 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, днями СБУ затримала іноземця, який коригував удари окупантів по енергооб'єктах біля Хмельницької атомної електростанції. Йому повідомили про підозру.

Також СБУ затримала агента РФ, який готував підрив газопроводу на сході. Він забезпечує теплопостачання домогосподарств Харківської та Полтавської областей.

Київ суд Укрзалізниця диверсія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації