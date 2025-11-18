За 350 долларов киевлянин согласился поджечь релейный шкаф Укрзализныци — сядет на 15 лет

Киевлянин поджигал релейные шкафы за 350 долларов — сядет надолго
В Киеве суд вынес приговор местному жителю, который поджег релейный шкаф на железнодорожной станции "Дарница", выполняя заказ российских кураторов. Мужчину признали виновным в диверсии.
Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Киевской городской прокуратуры.
Детали дела
Следствие установило, что 33-летний киевлянин, который ранее отбыл срок за кражи, попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкие заработки" в тематических Телеграмм-каналах. Основной целью, которую ему заказали, были релейные шкафы вдоль магистральных линий "Укрзализныци" в Киеве.
Обвиняемый получил сообщение в Телеграмм с предложением за 350 долларов найти и поджечь релейный шкаф Укрзализныци. Для этого он поехал на станцию "Дарница", нашел там релейный шкаф, облил его раствором для разжигания костра и поджег".
Пожар мужчина снимал на камеру, чтобы потом "отчитаться" своему куратору.
Правоохранители задержали его в ноябре прошлого года, через несколько часов после совершения поджога. СБУ и прокуратура сейчас работают над установлением лиц заказчиков диверсии, которые находятся на территории РФ.
Приговор суда
Суд признал киевлянина виновным по части 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Ему назначено наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества, а также возмещение нанесенного ущерба "Укрзализныце" на сумму почти 1 миллион гривен.
Напомним, на днях СБУ задержала иностранца, который корректировал удары оккупантов по энергообъектам возле Хмельницкой атомной электростанции. Ему сообщили о подозрении.
Также СБУ задержала агента РФ, который готовил подрыв газопровода на востоке. Он обеспечивает теплоснабжение домохозяйств Харьковской и Полтавской областей.
