За 350 долларов киевлянин согласился поджечь релейный шкаф Укрзализныци — сядет на 15 лет

Бойцы спецподразделения СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

В Киеве суд вынес приговор местному жителю, который поджег релейный шкаф на железнодорожной станции "Дарница", выполняя заказ российских кураторов. Мужчину признали виновным в диверсии.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Киевской городской прокуратуры.

Детали дела

Следствие установило, что 33-летний киевлянин, который ранее отбыл срок за кражи, попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкие заработки" в тематических Телеграмм-каналах. Основной целью, которую ему заказали, были релейные шкафы вдоль магистральных линий "Укрзализныци" в Киеве.

Обвиняемый получил сообщение в Телеграмм с предложением за 350 долларов найти и поджечь релейный шкаф Укрзализныци. Для этого он поехал на станцию "Дарница", нашел там релейный шкаф, облил его раствором для разжигания костра и поджег".

Пожар мужчина снимал на камеру, чтобы потом "отчитаться" своему куратору.

Правоохранители задержали его в ноябре прошлого года, через несколько часов после совершения поджога. СБУ и прокуратура сейчас работают над установлением лиц заказчиков диверсии, которые находятся на территории РФ.

Приговор суда

Суд признал киевлянина виновным по части 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Ему назначено наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества, а также возмещение нанесенного ущерба "Укрзализныце" на сумму почти 1 миллион гривен.

