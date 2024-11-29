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Киянин подав позов проти ДТЕК через відключення світла — деталі

29 листопада 2024 19:14
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Киянин подав позов на ДТЕК через відключення світло за борги — рішення суду
Чоловік підпалює свічки. Фото: freepik.com
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Через відключення електропостачання у квартирі через заборгованість чоловік був змушений переїхати до іншого житла. Не погоджуючись із таким рішенням мешканець подав позов до суду та вимагав від ДТЕК компенсацію у 300 гривень за кожен день без світла.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку суду йдеться про те, що 29 квітня 2024 року ДТЕК відключив від електропостачання квартиру, у якій проживав позивач. Таке рішення було прийнято через заборгованість за надані послуги з електропостачання за вказаною квартирою станом на 1 січня 2019 року, не повідомивши про це чоловіка.

Суд з'ясував, що на звернення чоловіка про поновлення електропостачання, ДТЕК надав письмову відповідь про наявність заборгованості у розмірі 2 683 гривень. Після погашення якої та сплати ним вартості робіт з відновлення електроживлення електроустановки, компанія здійснила підключення вказаної квартири до електромережі.

У суді громадянин заявив, що строк пред'явлення грошової вимоги від 1 січня 2019 року, якщо така дійсно існувала, став неможливим після 1 січня 2022 року через положення ст.ст. 257, 267 ЦК України.

На думку чоловіка, грошова вимога від 1 січня 2019 року є безнадійною дебіторською заборгованістю, однак, ДТЕК прийняв рішення відключити квартиру.

У зв'язку із відключенням електроенергії у помешканні чоловік був вимушений змінити місце проживання до повного відновлення електропостачання.Понесені матеріальні та моральні збитки ним заявлені у розмірі 300 гривень за кожен день без електропостачання, починаючи з 29 квітня поточного року до моменту відновлення і складаються з оренди тимчасового житла. 

Рішення суду

Детально вивчивши матеріали справ, суд не задовольнив позов чоловіка. Там пояснили, що дії ДТЕК, які полягали у відключенні від енергетики його помешкання 29 квітня 2024 року є законними та такими, що відповідали вимогам ПРРЕЕ.

Нагадаємо, на Київщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Обвинувачений пройшов ВЛК і отримав дві повістки, проте проігнорував їх і не з'явився до ТЦК. 

Раніше ми писали про те, що жінка втратила 75 300 грн зі свого рахунку, проте на її прохання ПриватБанк відмовився компенсувати кошти. Не погоджуючись із цим, українка подала позов до суду.

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