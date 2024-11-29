Киевлянин подал иск на ДТЭК из-за отключения света за долги — решения суда

Мужчина поджигает свечи. Фото: freepik.com

Из-за отключения электроснабжения в квартире из-за задолженности мужчина был вынужден переехать в другое жилье. Не соглашаясь с таким решением житель подал иск в суд и требовал от ДТЭК компенсацию в 300 гривен за каждый день без света.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре суда говорится о том, что 29 апреля 2024 года ДТЭК отключил от электроснабжения квартиру, в которой проживал истец. Такое решение было принято из-за задолженности за предоставленные услуги по электроснабжению по указанной квартире по состоянию на 1 января 2019 года, не уведомив об этом мужчину.

Суд выяснил, что на обращение мужчины о возобновлении электроснабжения, ДТЭК предоставил письменный ответ о наличии задолженности в размере 2 683 гривен. После погашения которой и уплаты им стоимости работ по восстановлению электропитания электроустановки, компания осуществила подключение указанной квартиры к электросети.

В суде гражданин заявил, что срок предъявления денежного требования от 1 января 2019 года, если таковая действительно существовала, стал невозможным после 1 января 2022 года из-за положений ст.ст. 257, 267 ГК Украины.

По мнению мужчины, денежное требование от 1 января 2019 года является безнадежной дебиторской задолженностью, однако, ДТЭК принял решение отключить квартиру.

В связи с отключением электроэнергии в помещении человек был вынужден сменить место жительства до полного восстановления электроснабжения. понесенные материальные и моральные убытки им заявлены в размере 300 гривен за каждый день без электроснабжения, начиная с 29 апреля текущего года до момента восстановления и состоят из аренды временного жилья.

Решение суда

Подробно изучив материалы дел, суд не удовлетворил иск мужчины. Там объяснили, что действия ДТЭК, которые заключались в отключении от энергетики его дома 29 апреля 2024 года являются законными и соответствующими требованиям ПРРЕЕ.

Напомним, в Киевской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Обвиняемый прошел ВЛК и получил две повестки, однако проигнорировал их и не явился в ТЦК.

Ранее мы писали о том, что женщина потеряла 75 300 грн со своего счета, однако по ее просьбе ПриватБанк отказался компенсировать средства. Не соглашаясь с этим, украинка подала иск в суд.