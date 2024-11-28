У Києві чоловік кидався з ножем на працівників ТЦК — подробиці

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: apostrophe.ua

Киянин кидався з ножем на військових Деснянського РТЦК та СП. Чоловікові повідомили про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура в четвер, 28 листопада.

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Киянин кинувся з ножем на військовослужбовців ТЦК

Конфлікт стався на вулиці Шолом-Алейхема у Києві. Чоловік побачив людей у військовій формі, підійшов до них та розпочав словесну перепалку. Як з'ясувалось, військовослужбовці Деснянського РТЦК та СП проводили заходи оповіщення військовозобов'язаних на території району.



"Військові намагались уникнути конфлікту та спілкування з агресивним чоловіком, однак він дістав ніж і почав їх переслідувати, погрожуючи вбивством. Далі підозрюваний підібрав документи, які випали у працівників РТЦК та пошматував їх", — зазначають у прокуратурі.

Киянин, який напав на представників ТЦК та СП. Фото: КМП

52-річному киянину повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період та у погрозі вбивством. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Ножі, з якими киянин напав на працівників ТЦК та СП. Фото: КМП

Нагадаємо, начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що ставлення українців до працівників ТЦК залишається негативним. Проте, він наголосив, що ці військовослужбовці виконують важливу місію — вони мобілізують громадян.

СБУ розпочала кримінальне переслідування 12 адвокатів за підозрою у сприянні військовозобов'язаним ухиленню від мобілізації. Адвокати давали поради саме щодо незаконного ухиляння та обіцяли допомогу.