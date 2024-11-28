У Києві чоловік кидався з ножем на працівників ТЦК — подробиці

Киянин погрожував ножем військовим ТЦК — подробиці інциденту
Киянин кидався з ножем на військових Деснянського РТЦК та СП. Чоловікові повідомили про підозру.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура в четвер, 28 листопада.
Киянин кинувся з ножем на військовослужбовців ТЦК
Конфлікт стався на вулиці Шолом-Алейхема у Києві. Чоловік побачив людей у військовій формі, підійшов до них та розпочав словесну перепалку. Як з'ясувалось, військовослужбовці Деснянського РТЦК та СП проводили заходи оповіщення військовозобов'язаних на території району.
"Військові намагались уникнути конфлікту та спілкування з агресивним чоловіком, однак він дістав ніж і почав їх переслідувати, погрожуючи вбивством. Далі підозрюваний підібрав документи, які випали у працівників РТЦК та пошматував їх", — зазначають у прокуратурі.
52-річному киянину повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період та у погрозі вбивством. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що ставлення українців до працівників ТЦК залишається негативним. Проте, він наголосив, що ці військовослужбовці виконують важливу місію — вони мобілізують громадян.
СБУ розпочала кримінальне переслідування 12 адвокатів за підозрою у сприянні військовозобов'язаним ухиленню від мобілізації. Адвокати давали поради саме щодо незаконного ухиляння та обіцяли допомогу.
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