Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевлянин угрожал ножом военным ТЦК — подробности инцидента arrow

Киевлянин угрожал ножом военным ТЦК — подробности инцидента

28 ноября 2024 14:08
Ольга Антоновская - редактор
В Киеве мужчина бросался с ножом на работников ТЦК — подробности
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: apostrophe.ua
Ольга Антоновская - редактор

Киевлянин бросался с ножом на военных Деснянского РТЦК и СП. Мужчине сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в четверг, 28 ноября.

Читайте также:

Киевлянин бросился с ножом на военнослужащих ТЦК

Конфликт произошел на улице Шолом-Алейхема в Киеве. Мужчина увидел людей в военной форме, подошел к ним и начал словесную перепалку. Как выяснилось, военнослужащие Деснянского РТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению военнообязанных на территории района.

"Военные пытались избежать конфликта и общения с агрессивным мужчиной, однако он достал нож и начал их преследовать, угрожая убийством. Далее подозреваемый подобрал выпавшие у работников РТЦК документы и разорвал их", — отмечают в прокуратуре.

Мужчина в Киеве напал на ТЦК
Киевлянин, напавший на представителей ТЦК и СП. Фото: КМП

Киевлянину сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период и угрозе убийством. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Мужчина в Киеве напал на ТЦК
Ножи, с которыми киевлянин напал на работников ТЦК и СП. Фото: КМП

Напомним, начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что отношение украинцев к работникам ТЦК остается отрицательным. Однако он подчеркнул, что эти военнослужащие выполняют важную миссию — они мобилизуют граждан.

СБУ начала уголовное преследование 12 адвокатов по подозрению в содействии военнообязанному уклонению от мобилизации. Адвокаты давали советы именно по незаконному уклонению и обещали помощь.

Киев нападение прокуратура мобилизация ТЦК и СП военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:38 Под Харьковом мужчина по запросу РФ совершал диверсии — фото

14:32 Одесситам отказывают в компенсации за разрушенное жилье — почему

14:30 Зарплаты в IT — сколько зарабатывают айтишники в Украине

14:28 Чи чекати опадів у Харкові — прогноз погоди на завтра

14:25 Нардеп объяснила, что изменится после повышения налогов

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

14:08 Киевлянин угрожал ножом военным ТЦК — подробности инцидента

14:08 Бои на Херсонщине — как оккупанты хотят отбивать Кинбурнскую косу

14:05 Разрушения в 14 регионах — ГСЧС ликвидирует последствия атаки

14:02 Действуют три очереди отключений – какая ситуация со светом

13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

14:38 Под Харьковом мужчина по запросу РФ совершал диверсии — фото

14:32 Одесситам отказывают в компенсации за разрушенное жилье — почему

14:30 Зарплаты в IT — сколько зарабатывают айтишники в Украине

14:28 Чи чекати опадів у Харкові — прогноз погоди на завтра

14:25 Нардеп объяснила, что изменится после повышения налогов

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

14:08 Киевлянин угрожал ножом военным ТЦК — подробности инцидента

14:08 Бои на Херсонщине — как оккупанты хотят отбивать Кинбурнскую косу

14:05 Разрушения в 14 регионах — ГСЧС ликвидирует последствия атаки

14:02 Действуют три очереди отключений – какая ситуация со светом

13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд