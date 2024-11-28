В Киеве мужчина бросался с ножом на работников ТЦК — подробности

Киевлянин угрожал ножом военным ТЦК — подробности инцидента
Киевлянин бросался с ножом на военных Деснянского РТЦК и СП. Мужчине сообщили о подозрении.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в четверг, 28 ноября.
Киевлянин бросился с ножом на военнослужащих ТЦК
Конфликт произошел на улице Шолом-Алейхема в Киеве. Мужчина увидел людей в военной форме, подошел к ним и начал словесную перепалку. Как выяснилось, военнослужащие Деснянского РТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению военнообязанных на территории района.
"Военные пытались избежать конфликта и общения с агрессивным мужчиной, однако он достал нож и начал их преследовать, угрожая убийством. Далее подозреваемый подобрал выпавшие у работников РТЦК документы и разорвал их", — отмечают в прокуратуре.
Киевлянину сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период и угрозе убийством. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Напомним, начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что отношение украинцев к работникам ТЦК остается отрицательным. Однако он подчеркнул, что эти военнослужащие выполняют важную миссию — они мобилизуют граждан.
СБУ начала уголовное преследование 12 адвокатов по подозрению в содействии военнообязанному уклонению от мобилизации. Адвокаты давали советы именно по незаконному уклонению и обещали помощь.
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