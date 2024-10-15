Киянин вкрав в Ашані фісташки — як його покарав суд

Покупці в "Ашані". Фото: biz.censor.net.ua

У Києві чоловік вкрав в "Ашані" фісташок на понад три тисячі гривень і намагався вийти з приміщення. Суд визнав його винним у крадіжці і призначив п'ять років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Як відомо, у вересні 2023 року киянин прийшов до "Ашану", де поцупив 11 упаковок фісташок, вагою 500 грамів. Кожна з них коштувала 329 гривень, тому загальна вартість украдених фісташок склала 3 625 гривень.

Усю "здобич" чоловік поклав у пакет та намагався непомітно вийти із приміщення, але натрапив на охорону.

Під час судового засідання чоловік розкаявся та визнав свою провину. Водночас він пояснив, що здійснив таке правопорушення через матеріальні труднощі в житті та за збігом тяжки сімейних обставин.

Рішення суду

Беручи до уваги усі обставини ситуації, суд визнав чоловіка винним у крадіжці та призначив йому покарання у виглядів п'яти років в'язниці. Водночас на підставі ст. 75 КК України його звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки. Зокрема, він повинен:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, у Кременці Тернопільської області чоловік напав на працівника ТЦК, він побив військового та відібрав у нього автомат. Суд засудив фігуранта до десяти років позбавлення волі.

Також ми писали, що на Львівщині командир ЗСУ завдав ножового поранення своєму підлеглому. Суд визнав молодшого лейтенанта винним, але призначив йому умовний термін покарання.