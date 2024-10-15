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Киевлянин украл в магазине фисташки на 3 тысячи гривен — как его наказал суд

15 октября 2024 09:45
Карина Приходько - Редактор
Киевлянин украл в Ашане фисташки — как его наказал суд
Покупатели в "Ашане". Фото: biz.censor.net.ua
Карина Приходько - Редактор

В Киеве мужчина украл в "Ашане" фисташек более трех тысяч гривен и пытался выйти из помещения. Суд признал его виновным в воровстве и назначил пять лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Как известно, в сентябре 2023 года киевлянин пришел в "Ашан", где украл 11 упаковок фисташек, весом 500 граммов. Каждая из них стоила 329 гривен, поэтому общая стоимость украденных фисташек составила 3625 гривен.

Всю "добычу" мужчина положил в пакет и пытался незаметно выйти из помещения, но наткнулся на охрану.

Во время судебного заседания мужчина раскаялся и признал свою вину. В то же время он объяснил, что совершил такое правонарушение из-за материальных трудностей в жизни и по стечению семейных обстоятельств.

Решение суда

Принимая во внимание все обстоятельства ситуации, суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде пяти лет тюрьмы. В то же время на основании ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания назначенного наказания с испытанием с испытательным сроком 3 года, если он в течение испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и исполнит возложенные на него обязанности. В частности, он должен:

  • периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, в Кременце Тернопольской области мужчина напал на работника ТЦК, он избил военного и отобрал у него автомат. Суд приговорил фигуранта к десяти годам лишения свободы.

Также мы писали, что на Львовщине командир ВСУ нанес ножевое ранение своему подчиненному. Суд признал младшего лейтенанта виновным, но назначил ему условный срок наказания.

Киев суд кража Ашан судебные решения

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