Киевлянин украл в Ашане фисташки — как его наказал суд

Покупатели в "Ашане". Фото: biz.censor.net.ua

В Киеве мужчина украл в "Ашане" фисташек более трех тысяч гривен и пытался выйти из помещения. Суд признал его виновным в воровстве и назначил пять лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Как известно, в сентябре 2023 года киевлянин пришел в "Ашан", где украл 11 упаковок фисташек, весом 500 граммов. Каждая из них стоила 329 гривен, поэтому общая стоимость украденных фисташек составила 3625 гривен.

Всю "добычу" мужчина положил в пакет и пытался незаметно выйти из помещения, но наткнулся на охрану.

Во время судебного заседания мужчина раскаялся и признал свою вину. В то же время он объяснил, что совершил такое правонарушение из-за материальных трудностей в жизни и по стечению семейных обстоятельств.

Решение суда

Принимая во внимание все обстоятельства ситуации, суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде пяти лет тюрьмы. В то же время на основании ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания назначенного наказания с испытанием с испытательным сроком 3 года, если он в течение испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и исполнит возложенные на него обязанности. В частности, он должен:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, в Кременце Тернопольской области мужчина напал на работника ТЦК, он избил военного и отобрал у него автомат. Суд приговорил фигуранта к десяти годам лишения свободы.

Также мы писали, что на Львовщине командир ВСУ нанес ножевое ранение своему подчиненному. Суд признал младшего лейтенанта виновным, но назначил ему условный срок наказания.