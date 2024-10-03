Киянин прийшов до ТЦК для оновлення даних, але отримав штраф — рішення суду

Військовозобов'язаний у ТЦК. Ілюстративне фото: today

У Києві військовозобов'язаний прийшов до територіального центру комплектування оновлювати свої дані, але йому призначили штраф. Чоловік оскаржив це рішення, а суд заявив, що обов'язок військовозобов`язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику, попередньо доведеного до відома військовозобов`язаного.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Деталі справи

Яка відомо, у травні 2024 року чоловік прибув для ТЦК для оновлення своїх військово-облікових даних. Однак, за його словами, представником ТЦК його було затримано, складено протокол, винесено постанову про адміністративне правопорушення за ч. 2 статті 210 КУпАП та накладено штраф у сумі 17 000 грн.

При цьому жодних попереджень або викликів від ТЦК він не отримував.

Чоловік звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з позовною заявою до ТЦК про скасування постанови про цей штраф.

Рішення суду

Дослідивши всі матеріали справи, у суді дійшли кілька висновків. Згідно з даними ТЦК, чоловік не з’являвся своєчасно до центру комплектування для оновлення даних, тож ті, хто виписував протокол, зарахували це як "повторне порушення". Водночас жодних попереджень або викликів чоловік від військових до цього не отримував.

Також матеріали справи містять у собі опис документів, копію паспорта, копію РНОКПП, квитанцію про сплату штрафу, протокол про адміністративне правопорушення від 21 травня 2024 року та постанову про адміністративне правопорушення від тієї ж дати.

Зазначається, що жодних інших доказів у справі не було. Крім того, у матеріалах навіть не було обставин і суті адмінпорушення, тобто не зазначено, що саме скоїв позивач.

У підсумку суд постановив, що обов’язок військовозобов’язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику, попередньо доведеного до відома військовозобов’язаного. Також, посилаючись на постанову Верховної Ради, судді сказали, що сама постанова без обґрунтування доказами не дає підстав для висновку про вчинення позивачем адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтавській області чоловік через суд домігся скасування штрафу в розмірі 17 тис. грн, накладеного місцевим ТЦК через неявку за повісткою. При цьому він її не отримував.