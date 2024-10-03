Киевлянин пришел в ТЦК для обновления данных, но получил штраф — решение суда

Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: today

В Киеве военнообязанный пришел в территориальный центр комплектования обновлять свои данные, но ему был назначен штраф. Мужчина обжаловал это решение, а суд заявил, что обязанность военнообязанного прибыть в ТЦК должна выполняться исключительно на основании вызова, предварительно доведенного до сведения военнообязанного.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Детали дела

Как известно, в мае 2024 года мужчина прибыл для ТЦК для обновления своих военно-учетных данных. Однако, по его словам, представителем ТЦК был задержан, составлен протокол, вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 2 статьи 210 КУоАП и наложен штраф в сумме 17 тыс. грн.

При этом никаких предупреждений или вызовов от ТЦК он не получал.

Мужчина обратился в Соломенский районный суд города Киева с исковым заявлением к ТЦК об отмене постановления об этом штрафе.

Решение суда

Исследовав все материалы дела, в суде пришли несколько выводов. Согласно данным ТЦК, мужчина не являлся своевременно в центр комплектования для обновления данных, поэтому те, кто выписывал протокол, засчитали это как "повторное нарушение". В то же время никаких предупреждений или вызовов человек от военных до этого не получал.

Также материалы дела включают описание документов, копию паспорта, копию РНОКПП, квитанцию об уплате штрафа, протокол об административном правонарушении от 21 мая 2024 года и постановление об административном правонарушении с той же даты.

Отмечается, что никаких других доказательств по делу не было. Кроме того, в материалах даже не было обстоятельств и сути админнарушения, то есть не указано, что именно совершил истец.

В итоге суд постановил, что обязанность военнообязанного прибыть в ТЦК должна выполняться исключительно на основании вызова, предварительно доведенного до сведения военнообязанного. Также ссылаясь на постановление Верховной Рады, судьи сказали, что само постановление без обоснования доказательствами не дает оснований для вывода о совершении истцом административного правонарушения.

Напомним, недавно мы писали, что в Полтавской области мужчина через суд добился отмены штрафа в размере 17 тыс. грн, наложенного местным ТЦК из-за неявки по повестке. При этом он ее не получал.