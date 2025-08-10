Суд обрав запобіжний захід пенсіонеру за продаж посади в ОГП

Молот судді. Фото: Strategic Thinking Institute

У Києві суд розглянув справу пенсіонера, якого підозрюють у спробі продати посаду в Офісі Генерального прокурора. За даними слідства, чоловік вимагав у жінки 25 тисяч євро за призначення на керівну посаду в одному з департаментів. Його затримали правоохоронці одразу після отримання частини коштів у криптовалюті.

Про це повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

Деталі справи

21 липня 2025 року підозрюваний у телефонній розмові переконував жінку, що має особисті зв’язки з першими особами Офісу Генерального прокурора. Він запевняв, що може допомогти їй отримати будь-яку бажану посаду, якщо вона наперед перерахує 10 тисяч доларів США та надасть своє резюме.

Жінка звернулася до поліції та продовжила контактувати з ним під контролем правоохоронців. Вона заявила, що хоче працевлаштуватися у Департамент міжнародної взаємодії Офісу Генерального прокурора. Після перегляду резюме підозрюваний начебто запропонував їй посаду заступника керівника департаменту за 25 тисяч євро, з яких 15 тисяч потрібно було передати до призначення, а 10 тисяч – після.

Чоловік переслав їй номер криптогаманця та пояснив, що одразу після отримання частини коштів із нею зв’яжеться інша особа для узгодження подальших дій. Він пообіцяв, що через три тижні буде видано наказ про призначення, та вкотре наголосив на "вирішенні питання" з найвищим керівництвом ОГП.

Рішення суду

30 липня, під контролем правоохоронців, жінка переказала 15 тисяч євро в еквіваленті на вказаний криптогаманець. Уже через кілька хвилин у кав’ярні міста Дніпро правоохоронці затримали підозрюваного.

Встановлено, що чоловік перебуває на пенсії та офіційно не працевлаштований. Голосіївський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд визначив альтернативу – внесення застави у розмірі 1 млн 211 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Україні знову фіксують випадки шахрайства, коли громадянам надходять SMS нібито від імені "Укрпошти" із проханням підтвердити адресу доставки. Насправді ж отримувачів скеровують на підроблений сайт, де зловмисники можуть отримати доступ до їхніх особистих даних.

Раніше ми також інформували, що у Тернопільській області викрили чоловіка, який збирав кошти, прикриваючись збором на лікування поранених військовослужбовців. Як з’ясувалося, гроші він використовував для власної вигоди. Кременецький районний суд визнав його винним та 10 липня ухвалив відповідний вирок.