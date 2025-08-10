Суд избрал меру пресечения пенсионеру за продажу должности в ОГП

Молот судьи. Фото: Strategic Thinking Institute

В Киеве суд рассмотрел дело пенсионера, которого подозревают в попытке продать должность в Офисе Генерального прокурора. По данным следствия, мужчина требовал у женщины 25 тысяч евро за назначение на руководящую должность в одном из департаментов. Его задержали правоохранители сразу после получения части средств в криптовалюте.

Об этом сообщает Единый государственный реестр судебных решений.

Детали дела

21 июля 2025 года подозреваемый в телефонном разговоре убеждал женщину, что имеет личные связи с первыми лицами Офиса Генерального прокурора. Он уверял, что может помочь ей получить любую желаемую должность, если она заранее перечислит 10 тысяч долларов США и предоставит свое резюме.

Женщина обратилась в полицию и продолжила контактировать с ним под контролем правоохранителей. Она заявила, что хочет трудоустроиться в Департамент международного взаимодействия Офиса Генерального прокурора. После просмотра резюме подозреваемый якобы предложил ей должность заместителя руководителя департамента за 25 тысяч евро, из которых 15 тысяч нужно было передать до назначения, а 10 тысяч — после.

Мужчина переслал ей номер криптокошелька и объяснил, что сразу после получения части средств с ней свяжется другое лицо для согласования дальнейших действий. Он пообещал, что через три недели будет издан приказ о назначении, и в очередной раз отметил "решение вопроса" с высшим руководством ОГП.

Решение суда

30 июля, под контролем правоохранителей, женщина перевела 15 тысяч евро в эквиваленте на указанный криптокошелек. Уже через несколько минут в кафе города Днепр правоохранители задержали подозреваемого.

Установлено, что мужчина находится на пенсии и официально не трудоустроен. Голосеевский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд определил альтернативу — внесение залога в размере 1 млн 211 тысяч гривен.

