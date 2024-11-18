Ролики для перешкоджання мобілізації — суд виніс вирок киянину

Локачинський районний суд. Фото: ТУ Державної судової адміністрації у Волинській області

У Києві судили чоловіка, який готував відеоролики для зриву мобілізації. Його визнали винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У серпні 2022 року обвинувачений у змові з іншими трьома особами почали готувати фото та відеоматеріали. У них йшлося про те, як чоловікам мобілізаційного віку вчиняти супротив представникам ТЦК та СП. Ролики розміщували в різних соцмережах.

Обвинувачений займався редагуванням відео, які записували учасники так званого "антимобілізаційного руху". Ролики поширювали на YouTube-каналі "СВОБОДА в заКОНе".

Як зазначила лінгвістична експертиза, у цих відеозаписах містяться публічні заклики, адресовані українським чоловікам щодо вчинення спротиву військовим та правоохоронним органам, зокрема ТЦК та СП. Також на відео лунали висловлювання, спрямовані на дискредитацію мобілізаційних заходів, ТЦК, поліції, Служби безпеки України, військовослужбовців ЗСУ та чинного військово-політичного керівництва країни.

Рішення суду

До суду надійшла угода про визнання винуватості стосовно одного з учасників "антимобілізаційного руху". Колегія суддів затвердила її. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі умовно, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком два роки.

Нагадаємо, суд на Дніпропетровщині прийняв рішення у справі ухилянта. Чоловік відмовився служити в ЗСУ через те, що "нікому не обіцяв захищати Україну".

У Сумах винесли вирок чоловікові, який ухилявся від мобілізації з 2022 року. Він пояснив, що не хоче проходити військову службу через проблеми зі здоров'ям.