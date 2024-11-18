Ролики для препятствия мобилизации — суд вынес приговор киевлянину

Локачинский районный суд. Фото: ТУ Государственной судебной администрации в Волынской области

В Киеве судили мужчину, который готовил видеоролики для срыва мобилизации. Его признали виновным в препятствии законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В августе 2022 года обвиняемый в сговоре с другими тремя лицами начали готовить фото и видеоматериалы. В них говорилось, как мужчинам мобилизационного возраста сопротивляться представителям ТЦК и СП. Ролики размещали в разных соцсетях.

Обвиняемый занимался редактированием видео, записываемых участниками так называемого "антимобилизационного движения". Ролики распространяли на YouTube-канале "СВОБОДА в заКОНе".

Как отметила лингвистическая экспертиза, в этих видеозаписях содержатся публичные призывы, адресованные украинским мужчинам о сопротивлении военным и правоохранительным органам, в частности ТЦК и СП. Также на видео раздавались высказывания, направленные на дискредитацию мобилизационных мероприятий, ТЦК, полиции, Службы безопасности Украины, военнослужащих ВСУ и действующего военно-политического руководства страны.

Решение суда

В суд поступило соглашение о признании виновности в отношении одного из участников "антимобилизационного движения". Коллегия судей утвердила его. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Напомним, суд в Днепропетровской области принял решение по делу уклониста. Мужчина отказался служить в ВСУ из-за того, что "никому не обещал защищать Украину".

В Сумах был вынесен приговор мужчине, который уклонялся от мобилизации с 2022 года. Он объяснил, что не хочет проходить военную службу из-за проблем со здоровьем.