Киянин спалив Tesla родичу колишньої дружини через ревнощі

Пожежа в авто. Фото ілюстративне: Час

Києво-Святошинський районний суд Київської області виніс вирок у справі про підпал автомобіля підприємцем. Його визнали винним в умисному знищенні чужого майна й засудили до трьох років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на два роки.

Про це стало відомо із судової справи, яку опублікували на Опендатабот.

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Чоловік хотів помститися родичам

У ніч на 5 січня 2025 року обвинувачений підійшов до припаркованої біля будинку Tesla, яка належала брату його цивільної дружини, облив принесеною запальною сумішшю ганчірки між колесами авто і підпалив. Унаслідок дій чоловіка автомобіль повністю згорів. Сума збитків, підтверджена експертизою, склала понад 1 мільйон гривень.

У суді обвинувачений визнав провину, але заявив, що не мав наміру знищити авто — він не очікував, що транспортний засіб повністю згорить. За його словами, він хотів лише налякати родича дружини, якого вважав винним у тому, що його дружина забрала сина і пішла з дому.

Чоловік пояснив, що його вчинок став результатом емоційної напруги через втрату зв’язку з дитиною, на яку він дуже довго чекав. Також він додав, що сестра цивільної дружини нібито втручалась в стосунки та "намовила" піти від нього.

Потерпілий заявив в суді, що він жодним чином не перешкоджав спілкування обвинуваченому з його дитиною і не втручався в особисті відносини, тож подав цивільний позов.

Суд задовольнив його частково — стягнув з обвинуваченого 1 097 640 грн вартості знищеного автомобіля, але відмовив у відшкодуванні 100 тис. грн моральної шкоди й 40 тис. грн витрат на правничу допомогу, оскільки їх не було документально підтверджено.

Суд врахував відсутність судимостей у підсудного, його вік, працевлаштування й статус підприємця. Суд дійшов висновку, що ізоляція не є необхідною, і призначив умовне покарання. Обвинувачений зобов’язаний з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Також суд зобов’язав обвинуваченого сплатити понад 31 тис. грн процесуальних витрат і постановив знищити речові докази.

Нагадаємо, нещодавно судили чоловіка, який обманув свого знайомого і вимагав в нього гроші. Для цього він прикинувся дівчиною.

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