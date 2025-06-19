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Главная Киев Киевлянин сжег Tesla из-за обиды на родственника — как его судили

Киевлянин сжег Tesla из-за обиды на родственника — как его судили

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Дата публикации 19 июня 2025 08:59
Киевлянин сжег Tesla родственнику бывшей жены из-за ревности
Пожар в авто. Фото иллюстративное: Час
Ключові моменти Мужчина хотел отомстить родственникам

Киево-Святошинский районный суд Киевской области вынес приговор по делу о поджоге автомобиля предпринимателем. Его признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и приговорили к трем годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Об этом стало известно из судебного дела, которое опубликовали на Опендатабот.

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Мужчина хотел отомстить родственникам

В ночь на 5 января 2025 года обвиняемый подошел к припаркованной возле дома Tesla, которая принадлежала брату его гражданской жены, облил принесенной зажигательной смесью тряпки между колесами авто и поджег. В результате действий мужчины автомобиль полностью сгорел. Сумма ущерба, подтвержденная экспертизой, составила более 1 миллиона гривен.

В суде обвиняемый признал вину, но заявил, что не намеревался уничтожить авто - он не ожидал, что транспортное средство полностью сгорит. По его словам, он хотел лишь напугать родственника жены, которого считал виновным в том, что его жена забрала сына и ушла из дома.

Мужчина объяснил, что его поступок стал результатом эмоционального напряжения из-за потери связи с ребенком, которого он очень долго ждал. Также он добавил, что сестра гражданской жены якобы вмешивалась в отношения и "подговорила" уйти от него.

Потерпевший заявил в суде, что он никоим образом не препятствовал общению обвиняемого с его ребенком и не вмешивался в личные отношения, поэтому подал гражданский иск.

Суд удовлетворил его частично — взыскал с обвиняемого 1 097 640 грн стоимости уничтоженного автомобиля, но отказал в возмещении 100 тыс. грн морального вреда и 40 тыс. грн расходов на юридическую помощь, поскольку они не были документально подтверждены.

Суд учел отсутствие судимостей у подсудимого, его возраст, трудоустройство и статус предпринимателя. Суд пришел к выводу, что изоляция не является необходимой, и назначил условное наказание. Обвиняемый обязан являться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Также суд обязал обвиняемого уплатить более 31 тыс. грн процессуальных издержек и постановил уничтожить вещественные доказательства.

Напомним, недавно судили мужчину, который обманул своего знакомого и требовал у него деньги. Для этого он притворился девушкой.

Также в Ровенской области судили женщину, которая сообщала в Viber о местах пребывания работников ТЦК.

суд пожар Tesla авто поджог судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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