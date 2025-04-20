Киянин вирішив стягнути з РФ компенсацію за моральні збитки через повітряні тривоги — яке рішення ухвалив суд

Будівля Дарницького районного суду. Фото: dr.ki.court.gov.ua

Киянин звернувся до суду з позовом проти РФ. Чоловік хотів отримати компенсацію моральних збитків, яких зазнав через повітряні тривоги та необхідність перебувати в бомбосховищі.

Про це йдеться у вироку, який Дарницький районний суд міста Києва ухвалив у понеділок, 14 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант від початку повномасштабного вторгнення перебував у Києві. Переживати йому довелося не лише за себе, а за свою неповнолітню доньку, яка спочатку виїхала до Румунії, однак потім повернулася на Батьківщину.

"Моральні страждання внаслідок стресу позивачів викликані через постійні повітряні тривоги та необхідність перебувати тривалий час в укритті, бомбардування об'єктів критичної інфраструктури. У зв'язку з цим позивачі вимушені докладати додаткових зусиль для організації свого життя, забезпечення безпеки та захисту порушеного права", — йдеться в матеріалах суду.

Рішення суду

Суддя погодився з тим, що через Росію позивач зазнав тяжких моральних страждань. Позов задовольнили: РФ має сплатити чоловікові компенсацію в розмірі одного мільйона 592 тисяч 129 гривень.

Нагадаємо, на Харківщині винесли вирок чоловіку, який шість разів намагався втекти за кордон, а після мобілізації співпрацював із РФ. Фігуранта засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині військозобов'язаний ухилився від мобілізації, бо працівники ТЦК та СП не могли знайти для нього військову частину. Йому призначили покарання у вигляді іспитового строку.