Киевлянин решил взыскать с РФ компенсацию за моральный ущерб из-за воздушных тревог — какое решение принял суд

Здание Дарницкого районного суда. Фото: dr.ki.court.gov.ua

Киевлянин обратился в суд с иском против РФ. Мужчина хотел получить компенсацию морального ущерба, который понес из-за воздушных тревог и необходимости находиться в бомбоубежище.

Об этом говорится в приговоре, который Дарницкий районный суд города Киева принял в понедельник, 14 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант с начала полномасштабного вторжения находился в Киеве. Переживать ему пришлось не только за себя, а за свою несовершеннолетнюю дочь, которая сначала выехала в Румынию, однако затем вернулась на Родину.

"Моральные страдания вследствие стресса истцов вызваны из-за постоянных воздушных тревог и необходимости находиться длительное время в укрытии, бомбардировки объектов критической инфраструктуры. В связи с этим истцы вынуждены прилагать дополнительные усилия для организации своей жизни, обеспечения безопасности и защиты нарушенного права", — говорится в материалах суда.

Решение суда

Судья согласился с тем, что из-за России истец испытал тяжелые моральные страдания. Иск удовлетворили: РФ должна выплатить мужчине компенсацию в размере одного миллиона 592 тысяч 129 гривен.

Напомним, на Харьковщине вынесли приговор мужчине, который шесть раз пытался сбежать за границу, а после мобилизации сотрудничал с РФ. Фигуранта приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы сообщали, что на Полтавщине военнообязанный уклонился от мобилизации, потому что работники ТЦК и СП не могли найти для него воинскую часть. Ему назначили наказание в виде испытательного срока.