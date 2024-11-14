Як суд покарав киянина, який відмовився проходити ВЛК

Будівля Оболонського районного суду міста Києва. Фото: dw.com

У Києві військовозобов'язаний відмовився проходити ВЛК. За ухилення від військового обліку чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Оболонський районний суд міста Києва ухвалив 5 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант має середню освіту та працює су-шефом у закладі громадського харчування. На початку жовтня поточного року поліцейські зупинили чоловіка на Оболонській площі та запросили на проходження ВЛК із метою визначення придатності до військової служби. Того ж дня військовозобов'язаному вручили направлення на медичний огляд, однак чоловік відмовився його проходити. Після цього він отримав і підписав письмове попередження про кримінальну відповідальність.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Також суд врахував, що фігурант не перебуває на обліку в нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання та раніше не мав судимості.

За вчинене чоловік має сплатити штраф у розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 6 800 гривень. Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Полтаві обрали покарання для чоловіка, який чіплявся до поліцейських і працівників ТЦК. За хуліганство порушника засудили до сплати штрафу.

Також ми повідомляли, що в Миколаївській області військовослужбовець залишив базовий табір на лінії фронту через брак зброї. За вчинене чоловіку призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі.