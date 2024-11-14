Как суд наказал киевлянина, отказавшегося проходить ВВК

Здание Оболонского районного суда в Киеве. Фото: dw.com

В Киеве военнообязанный отказался проходить ВВК. За уклонение от военного учета мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Оболонский районный суд города Киева вынес 5 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант имеет среднее образование и работает су-шефом в заведении общественного питания. В начале октября текущего года полицейские остановили мужчину на Оболонской площади и пригласили на прохождение ВВК с целью определения пригодности к военной службе. В тот же день военнообязанному вручили направление на медицинский осмотр, однако мужчина отказался его проходить. После этого он получил и подписал письменное предупреждение об уголовной ответственности.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Также суд учел, что фигурант не состоит на учете у нарколога и психиатра, посредственно характеризуется по месту жительства и ранее не имел судимости.

За совершенное мужчина должен заплатить штраф в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 6 800 гривен. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить, подав апелляцию.

Напомним, в Полтаве избрали наказание для мужчины, который приставал к полицейским и работникам ТЦК. За хулиганство нарушителя приговорили к уплате штрафа.

Также мы сообщали, что в Николаевской области военнослужащий покинул базовый лагерь на линии фронта из-за нехватки оружия. За совершенное мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы.