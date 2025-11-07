Відео
Україна
Киянин видурив тисячі доларів у волонтера зі США — деталі

Киянин видурив тисячі доларів у волонтера зі США — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 11:55
Оновлено: 12:10
Видурили гроші у волонтера зі США — затримали двох киян
Затримання киянина. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Киянин разом зі своїм спільником видурив в американського волонтера понад 85 тисяч доларів. Вони видавали себе за "розробників зброї".

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 7 листопада. 

Читайте також:

Киянин видурив гроші в американського волонтера

Правоохоронці розповіли, що 74-річний киянин та його 59-річний спільник видавали себе за "розробників зброї" та запевнили американського добровольця з лав ЗСУ, що можуть створити "лазерний пристрій" для ураження ворожих дронів і ракет.

Аби переконати волонтера, вони інсценували демонстрацію роботи "установки". Після цього військовий передав їм понад 3,2 млн грн (близько 85 тис. доларів США). Насправді не було жодних технологій та намірів виготовляти зброю. 

В результаті чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).

Також правоохоронці зазначили, що потерпілий виявився громадянином США українського походження, волонтером і засновником школи підготовки військових. З перших днів повномасштабної війни він служить в лавах ЗСУ. Йому відшкодували 20 тис. доларів, однак робота над поверненням коштів ще триває. 

Нагадаємо, в Одесі юрист виманював у військових гроші. Він обіцяв їм допомогу, але в результаті ошукав вісьмох бійців. 

Також ми писали, що шахраї відкрили полювання на гроші українців. Для цього вони використовують пакет "Зимова підтримка".

США Київ поліція гроші шахрайство волонтери
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
