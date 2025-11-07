Видурили гроші у волонтера зі США — затримали двох киян

Затримання киянина. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Киянин разом зі своїм спільником видурив в американського волонтера понад 85 тисяч доларів. Вони видавали себе за "розробників зброї".

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 7 листопада.

Киянин видурив гроші в американського волонтера

Правоохоронці розповіли, що 74-річний киянин та його 59-річний спільник видавали себе за "розробників зброї" та запевнили американського добровольця з лав ЗСУ, що можуть створити "лазерний пристрій" для ураження ворожих дронів і ракет.

Аби переконати волонтера, вони інсценували демонстрацію роботи "установки". Після цього військовий передав їм понад 3,2 млн грн (близько 85 тис. доларів США). Насправді не було жодних технологій та намірів виготовляти зброю.

В результаті чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).

Також правоохоронці зазначили, що потерпілий виявився громадянином США українського походження, волонтером і засновником школи підготовки військових. З перших днів повномасштабної війни він служить в лавах ЗСУ. Йому відшкодували 20 тис. доларів, однак робота над поверненням коштів ще триває.

