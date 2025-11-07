Выдурили деньги у волонтера из США — задержали двух киевлян

Задержание киевлянина. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Киевлянин вместе со своим сообщником выманил у американского волонтера более 85 тысяч долларов. Они выдавали себя за "разработчиков оружия".

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 7 ноября.

Киевлянин выманил деньги у американского волонтера

Правоохранители рассказали, что 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет.

Чтобы убедить волонтера, они инсценировали демонстрацию работы "установки". После этого военный передал им более 3,2 млн грн (около 85 тыс. долларов США). На самом деле не было никаких технологий и намерений изготавливать оружие.

В результате мужчинам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Также правоохранители отметили, что потерпевший оказался гражданином США украинского происхождения, волонтером и основателем школы подготовки военных. С первых дней полномасштабной войны он служит в рядах ВСУ. Ему возместили 20 тыс. долларов, однако работа над возвратом средств еще продолжается.

