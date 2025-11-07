Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевлянин выманил тысячи долларов у волонтера из США — детали

Киевлянин выманил тысячи долларов у волонтера из США — детали

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 11:55
обновлено: 12:10
Выдурили деньги у волонтера из США — задержали двух киевлян
Задержание киевлянина. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Киевлянин вместе со своим сообщником выманил у американского волонтера более 85 тысяч долларов. Они выдавали себя за "разработчиков оружия".

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 7 ноября.

Реклама
Читайте также:

Киевлянин выманил деньги у американского волонтера

Правоохранители рассказали, что 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет.

Чтобы убедить волонтера, они инсценировали демонстрацию работы "установки". После этого военный передал им более 3,2 млн грн (около 85 тыс. долларов США). На самом деле не было никаких технологий и намерений изготавливать оружие.

В результате мужчинам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Также правоохранители отметили, что потерпевший оказался гражданином США украинского происхождения, волонтером и основателем школы подготовки военных. С первых дней полномасштабной войны он служит в рядах ВСУ. Ему возместили 20 тыс. долларов, однако работа над возвратом средств еще продолжается.

Напомним, в Одессе юрист выманивал у военных деньги. Он обещал им помощь, но в результате обманул восьмерых бойцов.

Также мы писали, что мошенники открыли охоту на деньги украинцев. Для этого они используют пакет "Зимняя поддержка".

США Киев полиция деньги мошенничество волонтеры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации