Мобілізація в Україні — чоловік тільки вийшов з в'язниці й отримав повістку

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Unsplash

У Києві чоловік тільки вийшов із в'язниці та одразу отримав повістку. Його судили знову, адже він не прийшов до територіального центру комплектування на відправлення до військової частини.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що киянин був судимим вже вдвічі: 6 липня 2010 року та 27 жовтня 2017 року за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тоді він отримав п'ять та шість років відповідно.

Коли чоловік тільки вийшов з в'язниці, 3 липня 2024 року він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Після цього 19 листопада він отримав повістку, але не з'явився для відправки до військової частини.

Під час судового засідання він не признав своєї провини та заперечував її. За словами підозрюваного, на вокзалі його нібито затримали працівники ТЦК, хоча він їм пояснював, що лише вийшов з в'язниці. Попри те, ті забрали його із собою на ВЛК і він отримав бойову повістку. Вказується, що чоловік не прийшов до ТЦК "через погане самопочуття", адже у нього нібито болів живіт через "надмірне вживання алкоголю".

Крім того, обвинувачений наголошував, що він має проблеми зі здоров'ям, а ВЛК — "лише формальність".

Рішення суду

Дарницький районний суд Києва визнав чоловіка винним в ухилені від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік відмовився проходити ВЛК і за це отримав покарання від суду.

Також ми писали, що раніше судили закарпатця, який роками не ходив до ТЦК, бо забував дату. Його звинуватили в ухиленні від мобілізації.