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Главная Киев Киевлянин вышел из тюрьмы и получил повестку — решение суда

Киевлянин вышел из тюрьмы и получил повестку — решение суда

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Дата публикации 21 июня 2025 10:02
Мобилизация в Украине — мужчина только вышел из тюрьмы и получил повестку
Судейский молоток. Иллюстративное фото: Unsplash
Ключові моменти Решение суда

В Киеве мужчина только вышел из тюрьмы и сразу получил повестку. Его судили снова, ведь он не пришел в территориальный центр комплектования на отправку в воинскую часть.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что киевлянин был судим уже дважды: 6 июля 2010 года и 27 октября 2017 года за нанесение тяжких телесных повреждений. Тогда он получил пять и шесть лет соответственно.

Когда мужчина только вышел из тюрьмы, 3 июля 2024 года он прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. После этого 19 ноября он получил повестку, но не явился для отправки в воинскую часть.

Во время судебного заседания он не признал своей вины и отрицал ее. По словам подозреваемого, на вокзале его якобы задержали сотрудники ТЦК, хотя он им объяснял, что только вышел из тюрьмы. Несмотря на то, те забрали его с собой на ВВК, и он получил боевую повестку. Указывается, что мужчина не пришел в ТЦК "из-за плохого самочувствия", ведь у него якобы болел живот из-за "чрезмерного употребления алкоголя".

Кроме того, обвиняемый отмечал, что он имеет проблемы со здоровьем, а ВВК — "лишь формальность".

Решение суда

Дарницкий районный суд Киева признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, на Полтавщине мужчина отказался проходить ВВК и за это получил наказание от суда.

Также мы писали, что ранее судили закарпатца, который годами не ходил в ТЦК, потому что забывал дату. Его обвинили в уклонении от мобилизации.

Киев суд тюрьма боевая повестка судебные решения
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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