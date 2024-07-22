Киянин вимагає через суд від військової частини понад 150 тисяч гривень компенсації — подробиці

Судове засідання. Ілюстративне фото: newch.tv

У Києві чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, його автомобіль зазнав пошкоджень. Він вказав, що винуватцем аварії є військовослужбовець. Тож громадянин вимагав стягнути з військової частини, де той служить, компенсацію у розмірі 152 353 гривень.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду Києва, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

21 лютого 2023 року о 21:00 у Києві на проспекті Перемоги, 139 відбулась ДТП за участю транспортного засобу "Nissan", під керуванням військового та транспортного засобу "Citroen", що належить на праві власності чоловіку. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Постановою Святошинського районного суду Києва від 27 квітня 2023 іншого громадянина визнали винним у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На момент ДТП його цивільноправова відповідальність, не була застрахована згідно з полісом обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Постановою Правління Національного банку встановлено розміри страхових сум (максимальний розмір виплат) за договорами обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів:

до 160 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 тисяч гривень);

до 320 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих (до змін ця сума становила 260 тисяч гривень).



26 травня 2023 року МТСБУ здійснило регламентну виплату у максимально передбаченому розмірі 160 тисяч гривень. Для визначення розміру матеріальної шкоди, яка була заподіяна киянину у зв'язку з пошкодженням автомобіля "Citroen" йому довелося звернутися до TOB "Клевер Експерт" та укласти договір про проведення оцінки.

На виконання зазначеного договору TOB "Клевер Експерт" 9 березня 2023 року склали "Звіт про оцінку вартості матеріального збитку заподіяного власнику колісного транспортного засобу, згідно з яким розмір вартості відновлювального ремонту становить 1 026 143 гривень, а ринкова вартість ТЗ становить 358 053 гривень.

ТОВ "Клевер Експерт" року склав звіт про оцінку вартості транспортного засобу з урахуванням аварій пошкоджень. Відповідно до зазначеного звіту ринкова вартість автомобіля "Citroen" після ДТП складає 45 700 гривень. Отже, громадянину, як власнику автомобіля "Citroen" повинно і відшкодовано матеріальний збиток у розмірі 312 353 гривень, що відповідає різниці вартістю транспортного засобу до ДТП — 358 053 гривень та вартістю авто після ДТП — 45 700 гривень.

Під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення відносно іншого громадянина, працівники поліції зафіксували належність транспортного засобу "Nissan" — військовій частині Міністерства оборони України, що прямо вказано в протоколі адміністративне правопорушення. Окрім того, факт його проходження військової служби додатково встановлюється відомостями, які зазначені у протоколі, який було складено, поліціянтами під час оформлення ДТП, а саме у графі "місце роботи" зазначеного — військовослужбовець.

Також, він у своїх поясненнях зазначає, що є військовослужбовцем на контракті ЗСУ та на момент скоєння ДТП він прямував на місце дислокації виконання бойового завдання.

Що вирішив суд

Суд відмовив чоловіку в задоволенні позову. Ним не доведено належними доказами перебування іншого громадянина в трудових відносинах з військовою частиною та те, що виконуючи свої трудові обов'язки, він здійснив аварію.

"Враховуючи, що на момент вчинення ДТП громадянин не перебував в трудових, службових відносинах із військовою частиною, а транспортний засіб під його керуванням не належав військовій частині, військова частина не може нести відповідальності у вигляді відшкодування за його дії. Пред'явлення позову до неналежного відповідача є самостійною підставою для відмови в його задоволенні", — йдеться в рішенні суду.

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